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Osiguranje stana uz stambeni kredit prvenstveno štiti nepokretnost na kojoj je upisana hipoteka. Polisa koju kupac dostavlja banci zato najčešće obuhvata građevinski deo stana i osnovne rizike, ali ne mora da pokriva nameštaj i kućne uređaje.

Čak i kada su uređaji navedeni u polisi, to ne znači da će osiguravač platiti svaki kvar. Važno je šta je osigurano, od kojih događaja i do kog iznosa.

Osiguranje stana uz stambeni kredit čuva vrednost hipoteke

Prema Zakonu o hipoteci, vlasnik mora da osigura hipotekovanu nepokretnost od uobičajenih rizika pre zaključenja ugovora o hipoteci. Banka ugovorom o kreditu određuje kakvu polisu korisnik mora da dostavi i obično zahteva da ona važi tokom otplate.

Narodna banka Srbije navodi da se polisa nepokretnosti kupljene kreditom vinkulira u korist banke. Vinkulacija banci obezbeđuje pravo na naknadu u skladu sa ugovorom i iznosom njenog potraživanja.

Svrha takve polise nije zaštita svega što kupac poseduje. Ako stan izgori ili bude teško oštećen, kredit ne nestaje, pa banka osigurava vrednost imovine koja služi kao obezbeđenje duga.

Šta pripada građevinskom delu stana

Građevinskim delom najčešće se smatraju zidovi, plafoni, podne i zidne obloge, vrata, prozori, ugrađene instalacije i sanitarna oprema. U ovu kategoriju mogu ulaziti kotao, bojler i drugi uređaji trajno povezani sa objektom, ali tačan obuhvat zavisi od uslova konkretnog osiguranja.

Narodna banka Srbije odvojeno navodi građevinski objekat i stvari domaćinstva kao moguće predmete osiguranja. Zbog toga formulacija da je "stan osiguran“ ne potvrđuje da su zaštićene i stvari u njemu.

Ni osigurana suma ne mora da bude jednaka tržišnoj ceni stana, iznosu kredita ili kupoprodajnoj ceni. Na polisi treba proveriti do kog iznosa osiguravač odgovara i kako utvrđuje vrednost štete.

Nameštaj i uređaji nisu automatski osigurani

Sofa, krevet, stolovi, tepisi, odeća, televizor, računar i samostojeći kućni aparati uglavnom se smatraju stvarima domaćinstva. Da bi bili obuhvaćeni, polisa mora da uključuje sadržaj stana, a ne samo njegov građevinski deo.

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Ovo pokriće može se dodati istoj polisi ili ugovoriti kroz širi paket osiguranja domaćinstva. Tada treba proveriti ukupnu osiguranu sumu, ali i posebne limite za tehniku, nakit, umetnička dela i druge vrednije predmete.

Ugradna kuhinja i aparati povezani sa instalacijama mogu biti različito klasifikovani kod različitih osiguravača. Zato nije dovoljno da u dokumentu piše "stan“ ili „domaćinstvo“. Potrebno je utvrditi da li polisa izričito obuhvata ugrađene elemente, belu tehniku, elektronske uređaje i stvari članova domaćinstva.

Osiguran uređaj nije zaštićen od svakog kvara

Uređaj uključen u osiguranje stvari domaćinstva može biti pokriven ako ga ošteti ugovoreni događaj, kao što su požar, udar groma, izlivanje vode ili provalna krađa. Običan kvar zbog starosti, habanja, lošeg održavanja ili unutrašnjeg mehaničkog problema najčešće nije deo osnovnog pokrića.

Za štetu od prenapona, kratkog spoja ili loma mašine može biti potrebno posebno proširenje. Ni krađa nije uključena u svaku polisu, a za isplatu se mogu tražiti tragovi nasilnog ulaska, policijski zapisnik i dokazi o vlasništvu i vrednosti stvari.

Zato osiguranje stana uz stambeni kredit nije zamena za garanciju kućnih uređaja. Garancija se odnosi na nedostatke i kvarove pod svojim uslovima, dok osiguranje plaća štetu samo ako je nastala usled događaja navedenog u polisi.

Kome se isplaćuje naknada kada je polisa vinkulirana

Vinkulacija ne znači da banka automatski uzima svaku isplatu. Kod veće štete može odobriti da se naknada upotrebi za obnovu stana, dok se u drugim okolnostima novac može usmeriti na smanjenje preostalog duga. Postupak zavisi od ugovora, obima oštećenja i sadržaja vinkulacione klauzule.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Ako su istom polisom osigurani stan i njegov sadržaj, treba proveriti da li se pravo banke odnosi na celu polisu ili samo na građevinski deo. Nameštaj i samostojeći uređaji nisu predmet hipoteke samo zato što se nalaze u kreditiranom stanu.

Šta treba proveriti pre potpisivanja polise

Pre potpisivanja treba zatražiti polisu, predugovornu informaciju i kompletne uslove osiguranja. U njima mora jasno da piše da li se osigurava samo građevinski deo ili i stvari u domaćinstvu, koji su rizici uključeni, kolike su osigurane sume i posebni limiti i da li vlasnik učestvuje u šteti.

Posebno treba proveriti koja oštećenja su isključena, na koji deo polise se odnosi vinkulacija i šta ugovor o kreditu predviđa ako osiguranje ne bude obnovljeno na vreme.