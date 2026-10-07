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Kao alternativa kupovini ili gradnji standardnih vikendica, mnogi se u poslednje vreme odlučuju da taj komoditet sebi stvore kroz izgradnju montažnih kuća. Istina jeste da su, zbog skupljeg građevinskog materijala i globalne inflacije koja je obeležila prethodne godine, poskupele i montažne kuće, ali je činjenica da se one i danas, u martu 2026. godine, mogu naći za "pristojne“ pare u poređenju sa klasičnom zidanom gradnjom.

Naši sugrađani se ne odlučuju na taj potez tek tako, već zbog brojnih prednosti koje prate izgradnju montažnih kuća. Grade se izuzetno brzo, te gotove budu za oko dva do tri meseca, a računica pokazuje da su i dalje znatno isplativije i jeftinije od tradicionalnih kuća. Koliko se čitavo tržište montažnih kuća raširilo i stabilizovalo poslednjih godina, svedoči i činjenica da su veliki regionalni igrači, poput kompanije Marles Hiše Maribor, najvećeg i najstarijeg proizvođača montažnih kuća u regionu koji je prodat Invera Private Ekuiti Fondu iz Holandije, dodatno unapredili tehnologiju i prilagodili je savremenim potrebama kupaca i visokim ekološkim standardima.

Cene montažnih kuća u 2026. godini

Apsolutno sve kompanije koje se bave ovom delatnošću u ponudi imaju dva osnovna tipa gradnje: siva gradnja i sistem ključ u ruke. Zbog ekonomskih kretanja, cene su korigovane u odnosu na deceniju za nama, ali i dalje predstavljaju najracionalnije rešenje za brzo rešavanje stambenog pitanja.

Siva gradnja (koja ne uključuje postavljanje instalacija, elektro i vodovodne mreže, kanalizacije, kao ni postavljanje podnih obloga ni sanitarija) danas košta između 250 i 400 evra po kvadratu, u zavisnosti od debljine izolacije i kvaliteta odabranih materijala. Ovom cenom obuhvaćeni su zidovi, odnosno drvena konstrukcija kuće sa izolacijom i gipsanim pločama. Za ovu cenu dobija se i spoljašnja fasada kuće sa termoizolacijom, krečenje unutrašnjih zidova, krov, moderna stolarija, kao i transport, istovar i montaža na placu.

Foto: Maksim Safaniuk/Shutterstock

Uslov je da kupac prethodno napravi temelj i ploču na koju će se kuća i postaviti. Računica tako pokazuje da je kuću od 40 kvadrata u sivoj fazi moguće kupiti za oko 10.000 do 12.000 evra, ali treba znati da će bar još nekoliko hiljada koštati sve neophodne unutrašnje instalacije i izlivanje stabilnog temelja.

Ključ u ruke (gde dobijate potpuno završenu kuću spremnu za useljenje) košta od 600 do 900 evra po kvadratu, a u zavisnosti od nivoa opreme, uvođenja pametnih sistema za domaćinstvo i toga da li želite da izvođač radova izgradi i temelj. Za prosečnu cenu od oko 750 evra po kvadratu praktično je moguće dobiti celu kuću sa razvedenim instalacijama, kompletiranim modernim kupatilom, podnim oblogama, terasom i ugradnom kuhinjom. Tako je savremenu kuću od 40 kvadrata danas moguće useliti po ceni od oko 30.000 evra i da za te pare imate kompletno opremljen objekat. U tih 40 kvadrata možete imati kupatilo, kuhinju, dnevnu sobu, spavaću sobu i terasu, a modernu montažnu kuću je bez problema moguće izvesti i na sprat, sa ravnim ili kosim krovom.

Energetska efikasnost i ekološke prednosti

Za razliku od kupovine starih vikendica koje zahtevaju obimnu adaptaciju, izgradnja montažnih kuća daje potpunu slobodu izbora. Dobar deo proizvođača danas vam nudi apsolutnu fleksibilnost u arhitektonskom dizajnu, tako da za istu količinu novca kojom biste platili već gotovu vikendicu, dobijate baš ono što vi želite, precizno prilagođeno konfiguraciji i orijentaciji vašeg placa.

Energetska efikasnost je postala jedna od najvećih prednosti montažnih kuća na savremenom tržištu. Prema najnovijim procenama, one su, zbog inovativnih kompozitnih materijala od kojih su sagrađene i naprednih sistema zaptivanja, i do 30 odsto efikasnije u očuvanju unutrašnje temperature kuće u poređenju sa tradicionalnim zidanim objektima. To u praksi znači drastično niže račune za grejanje tokom zime i znatno smanjenu potrebu za klimatizacijom tokom letnjih meseci.

Kupovina montažne kuće na stambeni kredit

Montažne kuće moguće je bez problema kupiti i uz pomoć banke. Komercijalne banke ih odobravaju redovno i ovi plasmani su po uslovima potpuno izjednačeni sa klasičnim stambenim kreditima, koji većinom imaju rok otplate do 30 godina. Iako su kamatne stope u prethodnom periodu prolazile kroz različite cikluse, tržište se do proleća 2026. godine stabilizovalo, nudeći klijentima atraktivne i predvidljive uslove otplate.

Potrebno je da posedujete građevinsku parcelu na kojoj će odabrana firma izgraditi nekretninu, uz naravno pribavljene sve neophodne dozvole za gradnju i lokacijske uslove. Za početak procesa je važno znati da zahtev za kredit mogu da podnesu isključivo državljani Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem u našoj zemlji. Osnovni uslov je stabilno zaposlenje na neodređeno vreme, najčešće minimum šest meseci kod poslednjeg poslodavca, ili ostvaren status penzionera sa adekvatnim mesečnim primanjima.

Uslovi zaduživanja i uspostavljanje hipoteke

Redovna mesečna primanja mogu da budu opterećena maksimalno do 60 odsto sa ratama svih kredita, uključujući i ratu stambenog kredita za izgradnju montažne kuće. Ovo pravilo o maksimalnom opterećenju zarade se ipak može razlikovati od banke do banke, u direktnoj zavisnosti od kreditnog rejtinga klijenta i poslovne politike same finansijske institucije.