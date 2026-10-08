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Kupovina nekretnine u okolini Beograda više nije samo pitanje kvadrature. Za isti novac moguće je pronaći potpuno različite ponude: manju kuću sa velikim dvorištem, vikendicu kojoj je potrebno renoviranje, starije imanje sa pomoćnim objektima ili objekat koji zahteva ozbiljna ulaganja pre useljenja.

Upravo zato kupci sve češće računaju ukupan trošak, a ne samo cenu koja piše u oglasu.

Šta se danas može kupiti za 30.000 do 50.000 evra?

U tom cenovnom rangu u okolini Beograda mogu se pronaći nekretnine koje nude mnogo više zemljišta nego stan u gradu. Za oko 30.000 evra, na primer, mogu se pojaviti manje kuće i vikendice na većim placevima, ali često uz potrebu za renoviranjem.

Sa budžetom od 40.000 do 50.000 evra (za te pare u Beogradu možete dapazarite garažu) izbor postaje nešto širi. Tada se mogu pronaći veće kuće, imanja sa pomoćnim objektima, veći placevi, ali i nekretnine koje se nalaze dalje od centra grada. Najveća zamka je, međutim, što niska cena često znači da deo novca tek treba uložiti u objekat.

Jeftina kuća može brzo da postane skupa

Kupac koji pronađe kuću za 35.000 evra ne bi trebalo da računa da je za 35.000 evra završio posao. Ako su potrebni nova stolarija, izolacija, krov, kupatilo, instalacije ili sistem grejanja, početna cena može biti samo prvi deo investicije.

montažna kuća Foto: AlexanderLipko/Shutterstock

Zato se kod ovakvih nekretnina sve češće pravi računica:

- cena kuće + renoviranje + grejanje + izolacija + infrastruktura = stvarna cena nekretnine.

Upravo tu dolazimo do novog trenda među kupcima.

Novi luksuz više nije samo veliki dnevni boravak

Za deo kupaca luksuz danas nije nužno vila sa bazenom.

Sve više se vrednuju stvari koje ranije nisu bile presudne prilikom kupovine kuće:

dobra termoizolacija,

kvalitetna stolarija,

efikasan sistem grejanja,

solarni paneli,

toplotna pumpa,

veliko dvorište,

mir i privatnost,

dobra internet veza,

blizina grada,

mogućnost rada od kuće.

Drugim rečima, novi luksuz postaje kuća koja je jeftina za život. Kupac možda neće želeti da potroši 300.000 evra na luksuznu nekretninu, ali će biti spreman da uloži nekoliko hiljada evra u izolaciju, kvalitetno grejanje ili solarne panele ako mu to dugoročno smanjuje mesečne troškove.

Solarni paneli više nisu samo stvar prestiža

Pre nekoliko godina solarni paneli za mnoge domaćine bili su nešto što je izgledalo kao luksuz ili tehnološki eksperiment. Danas ih deo vlasnika kuća posmatra drugačije. Ako se kuća koristi tokom cele godine, troškovi električne energije mogu biti značajna stavka kućnog budžeta. Zbog toga ulaganje u sopstvenu proizvodnju energije za neke kupce predstavlja način da dugoročno smanje zavisnost od mreže i troškove domaćinstva.

Foto: T.Ilić

Isto važi i za toplotne pumpe. Njihova početna cena može biti visoka, ali kupci koji planiraju dug boravak u kući sve više gledaju koliko će ih objekat koštati svakog meseca, a ne samo koliko plaćaju prilikom kupovine.

Vikendica više nije samo mesto za vikend

Promenila se i funkcija vikendica. Rad od kuće omogućio je delu ljudi da provode više vremena van grada, dok su dobra internet veza i relativno kratka udaljenost od Beograda učinili pojedina imanja zanimljivim i za svakodnevni život. Zato se danas drugačije posmatra kuća na 30 ili 40 kilometara od Beograda.

Ako ima:

asfaltni prilaz,

stabilnu struju,

vodu,

internet,

dobro grejanje,

dovoljno prostora za rad,

dvorište,

takva nekretnina može biti mnogo više od vikendice

Može postati alternativa životu u gradu.

Zašto kupci gledaju sve više zemljišta?

Jedna od najvećih prednosti kuća u okolini Beograda jeste zemljište. Za cenu manjeg stana u gradu, kupac ponekad može dobiti kuću sa nekoliko ari, a kod udaljenijih lokacija i mnogo veći plac. To otvara mogućnost za baštu, voćnjak, pomoćni objekat, garažu, bazen ili dodatnu kuću. Ali veliki plac nije automatski prednost. Veće zemljište znači i više održavanja, a važno je proveriti i namenu zemljišta, vlasništvo, pristup parceli i mogućnosti gradnje.

Gde je najveća zamka kod jeftinih kuća?

Najniža cena u oglasu ne mora da znači i najbolju kupovinu. Pre odluke trebalo bi proveriti najmanje nekoliko stvari:

Dokumentaciju: Da li je kuća uknjižena i da li se stvarno stanje poklapa sa katastarskim podacima?

Da li je kuća uknjižena i da li se stvarno stanje poklapa sa katastarskim podacima? Stanje objekta: Krov, temelji, zidovi, instalacije i vlaga mogu napraviti ogromnu razliku u troškovima.

Krov, temelji, zidovi, instalacije i vlaga mogu napraviti ogromnu razliku u troškovima. Priključke: Nije isto kada su struja i voda već uvedene i kada se samo nalaze „u blizini placa“.

Nije isto kada su struja i voda već uvedene i kada se samo nalaze „u blizini placa“. Grejanje: Stari sistem može predstavljati veliki mesečni trošak.

Stari sistem može predstavljati veliki mesečni trošak. Pristup: Kuća koja je leti lako dostupna može imati potpuno drugačiji problem tokom zime.

Kuća koja je leti lako dostupna može imati potpuno drugačiji problem tokom zime. Internet i mobilna mreža: Za ljude koji rade od kuće ovo više nije sporedna stvar.

Za ljude koji rade od kuće ovo više nije sporedna stvar. Troškove renoviranja: Pre kupovine treba napraviti okvirnu računicu svih radova. Šta se najviše isplati?

Ne postoji jedna nekretnina koja je najbolja za sve. Kupcu koji želi veliki plac možda će više odgovarati kuća od 35 kvadrata na 20 ari. Porodici može biti važnija kuća od 80 ili 100 kvadrata, čak i ako je plac manji. Nekome ko radi od kuće najvažniji će biti internet, grejanje i dobra putna povezanost sa Beogradom. A kupcu koji planira dugoročni boravak energetska efikasnost može biti važnija od dodatnih 20 kvadrata.

Foto: Shutterstock

Zato je kod jeftinijih kuća najvažnije pitanje zapravo:

Koliko će me ova nekretnina koštati za pet ili deset godina?

Cena od 40.000 evra može biti odlična ako je kuća funkcionalna i zahteva mala ulaganja. Ali ista cena može biti loša kupovina ako nakon toga treba uložiti još 30.000 ili 40.000 evra u renoviranje.

Novi luksuz: Manji računi, više prostora i život van grada

Tržište kuća u okolini Beograda pokazuje jednu zanimljivu promenu. Luksuz za sve veći broj kupaca nije samo mermerno kupatilo, velika terasa ili skup nameštaj. Luksuz postaje imati svoj plac, mir, dovoljno prostora i kuću koja ne pravi ogromne račune svakog meseca. Zato se pri kupovini nekretnine od 30.000 do 50.000 evra sve više gleda šta se dobija dugoročno. Jer najjeftinija kuća nije nužno ona koja ima najnižu cenu. Najisplativija je ona u koju je potrebno najmanje dodatnog novca da bi postala dobar dom.