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Zamislite panel diskusiju na kojoj, pored direktora fabrika i stručnjaka za tehnologiju, učestvuje i robot. Upravo takav nesvakidašnji događaj očekuje nas 7. decembra u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, na 8. ADRIA FACTORY KONGRESU & GEMBA WALK.

Jedan od panelista biće Abysalto Robot, predstavljen kao „Vaš novi kolega“. Na kongresu se očekuje više od 550 direktora fabrika, rukovodilaca proizvodnje i industrijskih menadžera iz regiona. Program kongresa obuhvata 22 panela u četiri paralelne sale.

Robot među panelistima

Da li će roboti postati naše kolege ili konkurencija na radnom mestu? Na panelu „Roboti i koboti u proizvodnji“ robotu će se pridružiti stručnjaci iz kompanija Fresenius Medical Care, Abysalto i Neminik. Razgovaraće o tome kako uskladiti rad ljudi i mašina, povećati produktivnost i unaprediti kvalitet proizvodnje.

1/11 Vidi galeriju Adria factory kongres Foto: Milica Šćepanović

Dok poslodavci traže kvalifikovane radnike, automatizacija može da preuzme deo ponavljajućih i fizički zahtevnih zadataka. Istovremeno se otvara pitanje novih znanja koja će zaposlenima biti potrebna. Na kongresu će se govoriti i o tome kako privući, obučiti i zadržati radnike, kao i kako smanjiti troškove proizvodnje.

Zavirivanje iza vrata fabrika

Dan kasnije, 8. decembra, učesnici će kroz GEMBA WALK program posetiti proizvodne pogone u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Imaće priliku da vide kako su organizovane proizvodne linije, kako se koriste savremene tehnologije i kako zaposleni rešavaju svakodnevne probleme. Planirano je ukupno 14 Gemba šetnji u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Kongres donosi i nesvakidašnji format poslovnog povezivanja „Upoznaj 30 direktora fabrika za 30 minuta“. Rukovodioci će tako moći da razmene iskustva i uspostave nove poslovne kontakte.

Organizator je Menadžment Centar Beograd (MCB). Više informacija o programu i prijavama dostupno je na www.factory-kongres.rs.