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U Kini se sve više ljudi zapošljava kao takozvani "treneri robota", obavljajući svakodnevne kućne poslove kako bi obučili mašine za zadatke poput pranja sudova, slaganja odeće i čišćenja.

Za taj posao mogu da zarade od 600 do 900 dolara mesečno, prenosi South China Morning Post (SCMP).

Radnici nose opremu za praćenje pokreta, a njihovi postupci se beleže i pretvaraju u skupove podataka koji se koriste za obuku robota zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Cilj je da mašine nauče da obavljaju poslove u domaćinstvima, fabrikama i prodavnicama.

Privremeni poslovi za nezaposlene

Ovakvi poslovi sve češće se oglašavaju na kineskim društvenim mrežama i platformama za zapošljavanje, a privlače nezaposlene, mlade koji traže privremeni posao i ljude kojima je potreban fleksibilan rad.

Mesečna zarada kreće se od 4.000 do 6.000 juana, odnosno oko 600 do 900 dolara, dok pojedini radnici rade za dnevnicu od oko 18 dolara u dnevnoj smeni i nešto više u noćnoj.

Liu Jun (40) počela je da se bavi ovim poslom nakon što je ostala bez zaposlenja u automobilskoj industriji i teško pronalazila novi posao zbog svojih godina. U studiju u Pekingu ponavljala je pokrete poput pomeranja šolja i ribanja površina, dok su senzori beležili svaki njen pokret.

Fizički naporan posao

Dnevna norma iznosila je 160 uzoraka pokreta, dok su najproduktivniji radnici uspevali da završe više od 260. Liu je navela da joj je ponavljanje kućnih poslova, poput pranja sudova i brisanja stolova i do 200 puta dnevno, predstavljalo veliki fizički napor.

Sličan posao obavljao je i student Sun (22) iz severne kineske provincije Šansi, koji je tokom letnjeg raspusta radio na snimanju standardizovanih pokreta, uključujući slaganje odeće i čišćenje podova. On je ocenio da zarada nije dovoljna da nadoknadi fizičko i psihičko opterećenje.

Za neke radnike, međutim, ovaj posao predstavlja način da usklade zaposlenje i porodične obaveze. Guo Hongjuan iz istočne kineske provincije Đangsu radi od kuće oko šest sati dnevno i zarađuje približno 4.000 juana mesečno prikupljajući podatke kroz jednostavne kućne aktivnosti, poput slaganja knjiga, brisanja stolova i pomeranja predmeta.

Mnogi, međutim, navode da im je ovakva vrsta posla previše monotona, pa ga napuštaju posle relativno kratkog vremena.

Obučavaju robote za rad u stvarnom okruženju

Prikupljanje podataka o ljudskim pokretima proširuje se i na druge oblasti. Kineska tehnološka kompanija Physen AI udružila se u avgustu sa komunalnim preduzećem kako bi opremila ulične čistače uređajima za prikupljanje podataka. Njihovi pokreti tokom čišćenja ulica, kao i reakcije na nepredviđene situacije, poput prolaska električnih bicikala, koriste se za obuku robota za rad u stvarnim okruženjima.

Pojava ovakvih poslova izazvala je podeljene reakcije na kineskim društvenim mrežama. Dok ih pojedini korisnici opisuju kao novu vrstu fleksibilnog zaposlenja, drugi ukazuju na ironiju da ljudi obučavaju mašine koje bi u budućnosti mogle da preuzmu upravo poslove koje oni danas obavljaju.