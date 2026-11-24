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Nakon 14 godina života i rada u Nemačkoj, Mario Pravdić odlučio je da napusti život u inostranstvu i vrati se u svoje rodno selo Dobro kod Livna. Umesto svakodnevne žurbe i građevinskih poslova u Nemačkoj, Mario danas gradi život kakav je dugo priželjkivao - okružen prirodom, magarcima, konjima i ovcama. Ipak, priznaje da su mu se mnogi čudili kad je odlučio da se vrati, objasnio je zašto je odlučio da napusti Nemačku i podelio svoju životnu priču.

"U Nemačkoj pereš samo pidžamu i radne pantalone"

Mario je još sa 17 godina otišao da radi u Hrvatsku, a 2012. godine preselio se u Nemačku, gde se bavio građevinarstvom. Iako je, kako kaže, uspeo da zaradi dovoljno novca da sebi omogući povratak, vremenom je shvatio da novac nije sve.

- U Nemačkoj pereš samo pidžamu i radne pantalone. Znači, ostala odeća nije potrebna - slikovito je opisao svakodnevicu.

Ističe da je život u Nemačkoj postao skup i naporan i da je želeo mirniji život.

- Nemačka više nije što je bila - rekao je Mario, prisećajući se da je, kada je otišao, bio uveren da se nikada neće vratiti.

"Govorili su da sam poludeo"

Na pitanje kako su ljudi reagovali kada je nakon 14 godina u Nemačkoj odlučio da pokrene ovakav posao, odgovorio je kratko: "Da sam poludeo."

1/7 Vidi galeriju Mario se vratio u rodno selo Foto: Printscreen/Youtube/Glas Hercegovine

Ipak, tuđa mišljenja nisu ga obeshrabrila.

- Radim sve za sebe. Za svoju dušu - istakao je.

Selo puno praznih kuća

Mario kaže da se iz njegovog rodnog sela iselilo oko 80 odsto stanovništva. Mnoge kuće danas su prazne, a njihovi vlasnici žive u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

Uprkos tome, on u svom kraju vidi budućnost. Želi da proširi imanje, razvija seoski turizam i omogući posetiocima, posebno deci, druženje sa životinjama i boravak u prirodi.

- Želim neku priču drugačiju da napravim, ali to ćemo videti. Vreme će pokazati da li će sve uspeti ili neće - kaže.

Njegov povratak nije značio kraj rada i obaveza, već početak drugačijeg života. Onog u kojem, kako sam kaže, konačno može da odmori glavu.

Od ljubavi prema životinjama do planova za veliku farmu

Ljubav prema životinjama Mario gaji još od detinjstva, kada je njegova porodica držala stoku. Nakon povratka iz Nemačke početkom ove godine, odlučio je da deo zarađenog novca uloži u ono što ga istinski ispunjava.

Nabavio je magarce i konje, počeo da uređuje štale i priprema imanje za proširenje.

Posebnu ljubav gaji prema magarcima, kojih trenutno ima 16, a cilj mu je stado od čak 100 životinja. Planira proizvodnju magarećeg mleka, a kasnije i krema i, ukoliko bude dovoljno mleka, sira.

Ima i sedam konja, sa kojima želi da razvija turističku ponudu i organizuje jahanje za posetioce.

Ipak, ističe da mu životinje nisu samo posao, već i način da pronađe mir.

Najviše uživa kada boravi među njima, posmatra ih dok pasu i odmara se od svakodnevnih briga. Kako kaže, tada mu je "glava isključena od svega, od svih problema".