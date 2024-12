Mladi domaćin Miloš živi u Sisevcu, selu koje je dobilo ime po Svetom Sisoju, a u njemu tek dvadesetak duša, i to starijih meštana.

Miloš se sa svojom mladom porodicom bavi turizmom baš kao i njegov deda pre 100 godina! Deda je sa svojih 20 godina došao u Sisevac i otvorio kafanu u vreme kada je u tom kraju živelo i radilo i po desetak hiljada rudara. On je kolima i volovima dovlačio burad s vinom i pivom ne samo iz Negotina nego i iz drugih krajeva Srbije.

Trenutno imaju 40 magarica, a planiraju da ih bude 100! One žive na otvorenom, u potpunoj slobodi a zimi su im obezbeđeni šatori gde mogu da se sklone...

Magarice se, kaže Miloš, muzu od maja-juna do januara i dodaje da imaju sreću da im se sve pule baš u isto vreme. Inače, za one koji ne znaju mladunče magaraca zove se pule, a i magarice se pule kao što se ovce jagnje a krave tele!

NAJLEPŠA SLIKA IZ SRPSKE ŠTALE: Fejsbuk čestitke stižu sa svih strana! Rodilo se preslatko mladunče, a vlasniku su svi čestitali MALO PULE! Znate li šta je to? (ANKETA, FOTO)

Srbija NAJLEPŠA SLIKA IZ SRPSKE ŠTALE: Fejsbuk čestitke stižu sa svih strana! Rodilo se preslatko mladunče, a vlasniku su svi čestitali MALO PULE! Znate li šta je to? (ANKETA, FOTO)

Magarice inače daju malo mleka - od 200 grama do litar pa onda i ne čudi što je njihovo mleko skupo, a kilo sira dostiže astronomske cene. Miloš kaže da se dnevno izmuze tek desetak litara, a da je to godišnje oko 20.000 litara, te da sve to prodaju tako da im se posao isplati.