Nebojša Ćetković preuzima vođenje kompanije Cineplexx Srbija: Evo ko je čovek koji dolazi na čelo lidera bioskopske industrije
- Nebojša Ćetković preuzima vođenje Cineplexx Srbija nakon odlaska dugogodišnjeg generalnog direktora Ivana Hinića.
- Ćetković ima više od dve decenije iskustva u filmskoj industriji i već vodi Cineplexx Panoniju, što treba da obezbedi kontinuitet poslovanja.
Kompanija Cineplexx Srbija saops tava da će u narednom periodu vođenje kompanije preuzeti Nebojša Ćetković, nakon iznenadnog odlaska dugogodišnjeg generalnog direktora Ivana Hinića.
Nebojša Ćetković ima više od dve dećenije iskustva u filmskoj industriji i dugogodišnji je partner Cineplexx grupacije. Kao izvršni direktor kompanije Art Vista d.o.o. i predsednik Sekcije distributera pri Privrednoj komori Srbije, aktivno učestvuje u razvoju domaće filmske industrije i zauzima značajno mesto u filmskoj i poslovnoj zajednići Srbije.
Ćetković je već dugi niz godina deo Cineplexx grupacije, u okviru koje obavlja funkćiju direktora kompanije Cineplexx Panonija. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu i dobrom poznavanju poslovanja, organizacione strukture i strateških ciljeva grupacije, doprineće očuvanju kontinuiteta poslovanja i daljem razvoju kompanije Cineplexx Srbija.
Preuzimanjem ove odgovornosti obezbediće se stabilnost poslovanja i nesmetan nastavak realizaćije postojećih planova i strateških ciljeva kompanije.
Cineplexx je deo austrijske bioskopske grupacije Constantin Film Holding. Na tržištu Srbije posluje od 2011. godine, a tokom prethodnih petnaest godina izrastao je u jednog od vodećih bioskopskih operatera u zemlji kroz razvoj bioskopske mreže, ulaganje u savremene tehnologije prikazivanja filmova i unapređenje bioskopskog iskustva.
Kompanija će nastaviti da gradi na postavljenim temeljima, sa fokusom na razvoj bioskopske ponude i pružanje kvalitetnog filmskog iskustva publici širom Srbije.
Biznis Kurir