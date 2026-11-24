Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kompanija Cineplexx Srbija saops tava da će u narednom periodu vođenje kompanije preuzeti Nebojša Ćetković, nakon iznenadnog odlaska dugogodišnjeg generalnog direktora Ivana Hinića.

Nebojša Ćetković ima više od dve dećenije iskustva u filmskoj industriji i dugogodišnji je partner Cineplexx grupacije. Kao izvršni direktor kompanije Art Vista d.o.o. i predsednik Sekcije distributera pri Privrednoj komori Srbije, aktivno učestvuje u razvoju domaće filmske industrije i zauzima značajno mesto u filmskoj i poslovnoj zajednići Srbije.

Ćetković je već dugi niz godina deo Cineplexx grupacije, u okviru koje obavlja funkćiju direktora kompanije Cineplexx Panonija. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu i dobrom poznavanju poslovanja, organizacione strukture i strateških ciljeva grupacije, doprineće očuvanju kontinuiteta poslovanja i daljem razvoju kompanije Cineplexx Srbija.

Preuzimanjem ove odgovornosti obezbediće se stabilnost poslovanja i nesmetan nastavak realizaćije postojećih planova i strateških ciljeva kompanije.

Cineplexx je deo austrijske bioskopske grupacije Constantin Film Holding. Na tržištu Srbije posluje od 2011. godine, a tokom prethodnih petnaest godina izrastao je u jednog od vodećih bioskopskih operatera u zemlji kroz razvoj bioskopske mreže, ulaganje u savremene tehnologije prikazivanja filmova i unapređenje bioskopskog iskustva.

Kompanija će nastaviti da gradi na postavljenim temeljima, sa fokusom na razvoj bioskopske ponude i pružanje kvalitetnog filmskog iskustva publici širom Srbije.