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Strukovno udruženje taksi preduzetnika SITAB demantovalo je navode Sekretarijata da su navodno još pre 15 dana bili upoznati i glasali za spornu Odluku o ukidanju ograničenja za privredna društva za taksi vozila na 10% koje je Sekretarijat doneo još 2022 godine. Iz ovog udruženja udruženja tvrde da u poslednjih pet godina nisu imali nijedan sastanak sa predstavnicima Sekretarijata za javni prevoz, niti su sa njima usaglašavali odluke i rešenja. Kako navode, jedini sastanak održan je u avgustu 2022. godine sa tadašnjim sekretarom za javni prevoz Peđom Lukićem, koji je kasnije podneo ostavku.

SITAB tvrdi i da su njihovi predlozi, dopisi i upozorenja na, kako navode, kršenje zakona i zloupotrebe u taksi-prevozu ostajali bez odgovora, dok je Sekretarijat, prema njihovim rečima, za sagovornike birao predstavnike velikih taksi-firmi.

Udruženje navodi da je za spornu odluku saznalo tek nakon što je dopunjen dnevni red sednice, i to dan nakon njenog održavanja. Zbog toga odbacuju tvrdnje da su bili upoznati sa promenom i saglasni sa njom.

Sporno ograničenje i različiti podaci o broju vozila

Jedna od glavnih tačaka spora jeste ograničenje od 10 odsto taksi-vozila za privredna društva, koje je važilo od 2022. godine, a koje je sada ukinuto. U SITAB-u smatraju da je to ograničenje bilo u skladu sa Ustavom i tvrde da su pojedine velike taksi-firme i nadležni gradski sekretarijat i ranije postupali tako da su neka pravna lica dobijala vozila i preko dozvoljene granice, na štetu novih taksi-preduzetnika.

Udruženje posebno osporava Studiju o auto-taksi prevozu, nakon čijeg donošenja je, kako navode, preko noći ukinuto ograničenje i predviđeno uvođenje još 500 taksi-vozila. Tvrde da studija nije prošla javnu raspravu i traže da se preispitaju njena izrada i zaključci.

Kao dodatni razlog za sumnju u način na koji se uređuje tržište, SITAB navodi razliku u podacima o broju taksi-vozila u vlasništvu pravnih lica. Prema njihovim rečima, Sekretarijat za javni prevoz dostavio je podatak da takva društva imaju 380 vozila, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova, na isto pitanje, dostavilo spisak sa 838 vozila.

1/7 Vidi galeriju Na proterstu je bilo oko 500 taksi vozila Foto: Marko Kranjc

U SITAB-u smatraju da ova razlika zahteva objašnjenje i tvrde da se iza spornih odluka krije namera da se velikim taksi-firmama omogući da imaju više vozila nego što je ranije bilo dozvoljeno. Reč je o tvrdnjama udruženja, koje traži da nadležni organi ispitaju sve okolnosti.

Novi potezi posle protesta

SITAB poziva budućeg ministra saobraćaja da, nakon stupanja na funkciju, preispita i odbaci predlog izmena i dopuna Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Traže i da se preispita Studija o auto-taksi prevozu, sprovede nadzor nad primenom zakona i utvrdi odgovornost nadležnih u gradskoj upravi zbog donetih odluka i postupanja.

Udruženje će, kako je najavilo, naknadno odlučiti o daljim koracima, a ne isključuju i ponovno okupljanje i novi protest. Tvrde da se jučerašnjem okupljanju, uprkos lošem vremenu i kratkom roku za organizaciju, pridružilo oko 500 taksi-vozila.

Podsećamo, taksisti koji su juče protestovali ispred Skupštine Grada zahtevali su hitno povlačenje sporne izmene odluke o taksi prevozu. Takođe, tražili su preispitivanje svih taksi dozvola i dozvola za vozila dodeljenih pravnim licima u prethodnih pet godina, provera da li te firme i njihovi vozači ispunjavaju zakonske uslove, kao i poništavanje svih taksi dozvola koje su izdate suprotno zakonu.

Tokom protesta više puta je naglašeno da taksisti traže samo poštovanje postojećih zakona i da on važi jedanko za sve.