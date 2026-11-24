Slušaj vest

Više stotina taksista okupilo se juče ispred Skupštine grada u znak protesta zbog, kako je rečeno, tajkunizacije taksi prevoza u Beogradu. Taksisti su na pisarnici podneli zahtev za hitno povlačenje sporne izmene odluke o taksi prevozu sa dnevnog reda sednice Skupštine grada.

U međuvremenu su se oglasili iz Sekretarijata za javni prevoz i pozvali sva taksi udruženja koja posluju na teritoriji Beograda da međusobno usaglase svoje zahteve i predloge kako bi u daljoj komunikaciji sa nadležnim gradskim institucijama nastupala sa jasno definisanim i zajedničkim stavovima.

Zahtevi taksista

U zahtevu Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda (SITAB) traži se preispitivanje svih taksi dozvola i dozvola za vozila dodeljenih pravnim licima u prethodnih pet godina, provera da li te firme i njihovi vozači ispunjavaju zakonske uslove, kao i poništavanje svih taksi dozvola koje su izdate suprotno zakonu.

- Taksisti već pet godina pokušavaju da od gradskih i republičkih institucija dobiju doslednu primenu postojećeg zakona koji treba da važi jednako za sve. Najveći problem je tajkunizacija taksi prevoza kroz najavljene izmene gradske odluke o taksi prevozu prema kojima se privatnim kompanijama ukida ograničenje od deset odsto ukupnog broja taksista - rekao je Vlado Bulatović, predsednik UO SITAB.

Foto: Marko Kranjc

On tvrdi da se zakon ne primenjuje na pojedine velike kompanije, a kao jedan od problema naveo je angažovanje vozača bez potrebne dokumentacije.

Prema njegovim rečima, u evidenciji Grada Beograda vodi se 380 vozila, dok ih je u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova 880.

- Da li su to divlji taksisti ili ne, smatramo da neko treba da se pozabavi time - poručio je Bulatović.

On je naglasio da se SITAB protivi i predlogu zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju kojim se omogućava uvođenje dinamičkih cena taksi usluga.

- Kao taksi preduzetnici, mi želimo da cena bude propisana i da vozimo po ceni koju Grad Beograd određuje. To je osnova svega - poručio je Bulatović.

Prema njegovim rečima, dinamičke cene mogle bi da dovedu do toga da taksi prevoz tokom najvećih gužvi bude skuplji i do 30 odsto, što nije dobro ni za taksiste ni za putnike.

1/8 Vidi galeriju Taksisti traže poštovanje zakona Foto: Marko Kranjc

Imajući u vidu da su juče na sednici Skupštine grada razmatrane predložene izmene odluke o taksi prevozu, čiji je cilj usklađivanje ove odluke sa Ustavom Republike Srbije, posebno sa članovima 83 i 84, kojima se garantuju sloboda preduzetništva i ravnopravnost svih privrednih subjekata na tržištu, važno da se i predstavnici taksi delatnosti aktivno uključe u konstruktivan dijalog.

Šta kažu taksisti

Bojan Smrečnjak

- Radim kao taksista već 25 godina, a danas je situacija haotična. Institucije ne rade svoj posao, nemamo inspekciju, Sekretarijat za javni prevoz ima naopaku politiku prema taksistima. Na republičkom nivou podnet je predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je skandalozan i koji faktički gasi taksi preduzetnika u korist inostranih firmi. Potrebna nam je gvozdena metla da se počisti ovaj haos.

Danilo Kovačević

- Kao taksista radim 30 godina i nikad nije bilo ovako. Mi samo tražimo da se poštuje zakon koji već postoji, ništa više od toga. Moramo da istrajemo, inače nećemo više postojati. Njihova ideja je da postanemo robovi taksi tajkuna. Mi smo ovde zbog sebe, ali i zbog putnika, bez kojih nema ni nas.

Foto: Marko Kranjc

Miroslav Marić

- Taksista sam 28 godina i, ako dozvolimo da se ukine taksi prevoz kakav poznajemo zarad tajkuna, ukinuće se 6.000 radnih mesta. Privatna preduzeća poput "Jandeksa" i "Kargoa" zapošljavaju ljude nelegalno, koji rade mimo zakona, a mi koji radimo kao taksisti ostaćemo bez hleba zbog viših ciljeva nekih ljudi.