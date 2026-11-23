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Iako ima indicija da bismo relativno brzo dobili novu vladu i zaokružene izbore, ništa manje izazova je i u ekonomiji. Sledi pitanje da li ćemo održati rast bruto domaćeg proizvoda i prihvatljivu stopu inflacije. Zatim, kako pronaći nove izvore rasta i kojom brzinom se oslobađati od iscrpljenog ekonomskog modela zasnovanog uglavnom na potrošnji i jeftinoj radnoj snazi.

Skoro deceniju navikli smo da guvernerka Jorgovanka Tabaković sa timom Narodne banke Srbije kvartalno predstavlja izveštaje o inflaciji i ekonomskim prognozama. Ovoga puta pojavljivanje je izostalo, ali prognoze su ostale. Predviđena inflacija za narednu godinu iznosi 4,9 odsto, što je iznad gornjeg cilja od 4,5 odsto. Zabrinjava i procena da bi deficit, umesto planiranih 2 do 2,5 odsto, mogao da dostigne 3,5 odsto. Stručnjaci uzrok vide u letošnjem rebalansu budžeta.

"Novac koji je trebalo da bude usmeren na neke od kapitalnih projekata preusmeren je na tekuću potrošnju, na neselektivne jednokratne isplate pomoći, rast zarada zaposlenih i slično. Isplate koje se tiču većih infrastrukturnih projekata, kao što je Ekspo, same po sebi su generatori pritisaka na cene, odnosno potencijalnog rasta inflacije", navodi prof. dr Mališa Đukić sa Beogradske bankarske akademije.

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IT sektor kao novi pokretač rasta

Za narednu godinu prognoza rasta BDP-a smanjena je sa 4,5 na 4 odsto. Lična potrošnja ostaće snažan pokretač privrednog rasta, smatraju stručnjaci. Ipak, zbog nepromenjenih geopolitičkih okolnosti, ali i rasta zarada, ne treba previše računati na strane direktne investicije. Jedan od sektora u kojem Srbija već ima značajne rezultate jeste informaciono-tehnološki sektor.

"Imamo puno fantastičnih timova koji imaju sjajne ideje. Ovo je jedan potpuno novi vid solidarnosti naroda, vere u znanje, poštenje, prave vrednosti. Ako taj sistem vrednosti uspemo da održimo i imamo ga u institucijama, u školama, u kompanijama, Srbija će biti jedna od najboljih zemalja na svetu", ocenjuje Branko Milutinović, suosnivač Nordeusa.

Neizvesnost kao nova ekonomska realnost

Nestabilnost je postala deo globalne ekonomske svakodnevice. Od kretanja cena sirovina i energenata do političkih potresa, neizvesnost traje godinama, a svaka donosi nove izazove. Ipak, privrednici očekuju da bi političke promene u Srbiji mogle da donesu stabilnije uslove poslovanja i jasniji pravac ekonomskog razvoja.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"Trenutno je nestabilnost svuda, od nestabilnosti cena sirovina, energenata, pa do političke nestabilnosti. Verujemo da će ona u periodu pred nama, bar što se tiče Srbije, doneti mir i priliku za konsolidaciju naše privrede i da ćemo sa novim vlastima dobiti neki smer u kojem država želi da ide, a koji bi privreda trebalo da prati. Tu su nam očekivanja velika", navodi Dragomir Kostić, predsednik Srpske asocijacije menadžera.

Kako izbeći deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni

Zbog energetske zavisnosti, deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni teško je izbeći. Do sada je pokrivan deviznim prilivima iz dijaspore i stranim direktnim investicijama, zahvaljujući čemu je održavana stabilnost deviznog tržišta. Međutim, promene u strukturi priliva kapitala mogle bi da donesu nove izazove.

"Tu će očigledno doći do krupne promene u strukturi investiranja, odnosno ponude i tražnje za devizama, tj. u platnom bilansu Srbije, na koju treba obratiti posebnu pažnju. To je proces koji će trajati godinama. Dakle, ne postoje rešenja koja preko noći daju neki rezultat, već se radi o strukturnim promenama", navodi prof. dr Mališa Đukić sa Beogradske bankarske akademije.

Od infrastrukture do ekonomije znanja

Sve su glasniji pozivi za promenu modela razvoja, koji bi se zasnivao na većim ulaganjima domaćih privrednika i stvaranju ekonomije zasnovane na znanju.