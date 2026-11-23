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- Umesto da uvede red u taksi delatnost, koja je deo sistema javnog prevoza Beograda, aktuelna gradska vlast čini suprotno i stvara još veći haos na ulicama. Pre samo četiri godine u gradu je bilo 68 vozila privrednih društava, dok su svi ostali bili taksi preduzetnici. Prema podacima MUP-a, trenutno je više od 800 vozila registrovano na privredna društva, čime je uveliko premašen limit koji je sam Grad propisao važećim odlukama o ograničenju broja vozila za privredna društva od 10 % ukupnog broja vozila. Sada je na delu pokušaj legalizacije kršenja važeće Odluke o auto taksi prevozu od strane gradskog parlamenta, jer bi usvajanjem predloženih izmena Odluke o auto taksi prevozu gradski parlament postao saučesnik u nesprovođenju propisa i ispunjavanju želja taksi tajkuna - izjavio je predsednik Upravnog odbora SITAB Vlado Bulatović.

Ključni zahtevi udruženja U saopštenju se navode i četiri ključna zahteva SITAB-a: - Hitno povlačenje sporne izmene Odluke o taksi prevozu sa dnevnog reda sednice Skupštine grada

- Preispitivanje svih taksi dozvola i dozvola za vozila dodeljenih pravnim licima u prethodnih pet godina

- Provera da li te firme i njihovi vozači ispunjavaju zakonske uslove

- Poništavanje svih taksi dozvola koje su izdate suprotno zakonu

Naxis taksi neće u protest

Međutim, kako Biznis Kurir saznaje, u protestu u ponedeljak neće učestvovati Udruženje Naxis taksi koje okuplja više od 1.000 vozača.

- Naša odluka da ne učestvujemo se zasniva se na nekoliko razloga. Pre svega, smatramo da je protest loše pripremljen i nedovoljno organizovan, kao i da iza njegovog organizovanja stoje pojedinci čiji legitimitet da predstavljaju interese celokupne taksi delatnosti nije jasno utvrđen. Takođe, ne možemo zanemariti ni novonastalu političku situaciju i okolnosti u kojima se ovaj protest organizuje - rekli su za naš portal u ovom Udruženju i naglasili:

- To, međutim, nikako ne znači da smatramo da je postojeće stanje u taksi prevozu zadovoljavajuće. Naprotiv, uvereni smo da su određene promene u funkcionisanju sistema neophodne. Smatramo da je potrebno sačekati formiranje nove Vlade Republike Srbije i nadamo se da će nova Vlada pokazati iskrenu zainteresovanost za rešavanje nagomilanih problema i unapređenje položaja taksi vozača, taksi preduzetnika, privrednih društava i, što je posebno važno, građana koji koriste taksi usluge - poručuju iz Udruženja.

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- Njihovo prisustvo direktno umanjuje obim posla legalnih taksi prevoznika, koji uredno izmiruju poreske obaveze, doprinose, gradske takse i sve druge zakonom propisane obaveze. Neprihvatljivo je da oni koji posluju u skladu sa zakonom snose sve troškove i odgovornost, dok se istovremeno nedovoljno efikasno suzbija nelegalan rad na tržištu. Drugi značajan problem predstavlja pravilnik donet prošle godine kojim je izmenjen način izdavanja preduzetničkih dozvola. Prema sadašnjem rešenju, lica koja ispunjavaju sve propisane uslove moraju da budu zaposlena kod nekog privrednog društva ili drugog preduzetnika, umesto da, kao ranije, mogu samostalno da registruju sopstvenu preduzetničku radnju i obavljaju taksi delatnost. Smatramo da takvo ograničenje nije dobro ni za taksi vozače, ni za privredu, ni za državu - ističu taksisti iz Naxis taksi Udruženja i naglašavaju:

- Omogućavanje samostalnog obavljanja delatnosti svim licima koja ispunjavaju zakonom propisane uslove donelo bi višestruku korist: vozačima bi omogućilo veću poslovnu samostalnost, državni budžet ostvarivao bi dodatne prihode, a građani bi imali veći broj legalnih i registrovanih taksi prevoznika. Zbog toga smatramo da su prioriteti jasni: efikasnija inspekcijska kontrola, odlučna borba protiv nelegalnog prevoza i stvaranje uslova za ravnopravno poslovanje svih legalnih učesnika na tržištu - poručili su iz ovog druženja.

Tražimo iste kriterijume za sve

Na naše pitanje da prokomentarišu zahtev koji je CarGo je podneo Gradskom sekreterijatu za saobraćaj da im odobri dodatnih 100 dozvola, pored već 500 podnetih zahteva, iz Udruženja kažu da svako ima pravo da podnosi zahteve nadležnim institucijama, ali da predmet rasprave mora da bude način na koji se odobravaju nova mesta, odnosno dozvole, kao i kriterijumi na osnovu kojih pojedini učesnici na tržištu ostvaruju mogućnost širenja poslovanja.

- Naxis taxi je privredno društvo koje posluje više od 15 godina. Tokom svih tih godina kontinuirano smo se obraćali nadležnim gradskim institucijama sa zahtevima za odobravanje novih mesta, ali do danas nismo dobili nijedno dodatno mesto. Zato se sasvim opravdano postavlja pitanje po kojim kriterijumima se odlučuje o zahtevima za proširenje kapaciteta i da li se isti aršini primenjuju na sve učesnike u taksi prevozu - ističu iz ovog Udruženja i naglašavaju da treba povesti računa o bezbednosti putnika.

- Kada je reč o bezbednosti putnika i profesionalnosti vozača, smatramo da je neophodno da za sve koji obavljaju prevoz putnika važe jednaki i jasno definisani standardi. Stručna osposobljenost vozača, poznavanje propisa, tehnička ispravnost i ispunjavanje svih zakonskih uslova ne smeju biti stvar izbora, već obaveza svakoga ko se bavi ovom delatnošću. Smatramo da nadležne institucije moraju transparentno da kontrolišu i potvrde da su svi ti uslovi ispunjeni. Naš stav je jednostavan: ne protivimo se konkurenciji, ali se protivimo nejednakim uslovima poslovanja. Pravila moraju biti ista za sve, bez obzira na veličinu kompanije ili njen poslovni model - poručili su iz Naxis taksi Udruženja.