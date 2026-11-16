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Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograd (SITAB) saopštilo je da među regularnim taksi preduzetnicima postoji zahtev za organizovanje protestne vožnje zbog, kako navode, nepovoljnog Predloga izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, problema sa izdavanjem dozvola. Iz ovog udruženja poručuju da očekuju sastanak sa predstavnicima nove vlasti kako bi ukazali na stanje u toj delatnosti.

U saopštenju se navodi da je sporni Predlog izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju izrađen bez učešća taksi preduzetnika, uz ocenu da bi takva rešenja vodila ka gašenju taksi preduzetništva, deprofesionalizaciji i privatizaciji ove delatnosti.

Primedbe na rad inspekcije i izdavanje dozvola

Iz udruženja SITAB ukazuju na, kako tvrde, nesprovođenje postojećih propisa, sumnje u zloupotrebe prilikom izdavanja taksi dozvola, kao i na nedovoljan rad inspekcije na kontroli i suzbijanju nelegalnog taksi prevoza. Takođe napominju da neophodna Studija o auto-taksi prevozu kasni već tri godine.

Prema njihovim navodima, nadležno ministarstvo i Gradska uprava nisu odgovorili na dosadašnje dopise u kojima se ukazivalo na lošu primenu zakona i pogrešno tumačenje Studije. Kao jedan od ključnih problema ističu veliki broj neprijavljenih vozača bez odgovarajućih kvalifikacija, kao i izdavanje dozvola za vozila privrednim društvima na štetu taksi preduzetnika.

Pozivajući se na izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u SITAB-u navode da je 2022. godine bilo 68 takvih vozila, dok ih je danas više od 800. Dodaju i da je resorni ministar odbio da izvrši nadzor nad primenom Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

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Poziv na dijalog

U saopštenju se ocenjuje da prethodna gradska i republička vlast nisu vodile računa o javnom interesu, niti o interesima korisnika i samih taksi preduzetnika.

Iz ovog strukovnog udruženja zaključuju da je postojeći zakon dobar, ali da se pogrešno tumači i da mora jednako da važi i da se primenjuje za sve. Zbog toga zahtevaju hitan sastanak sa predstavnicima nove vlasti, sa ciljem da se taksi delatnost uredi tako da građani dobiju profesionalan prevoz, a preduzetnici koji ispunjavaju svoje zakonske obaveze mogu nesmetano da rade.