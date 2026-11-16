Taksisti na nogama, najavljuju protestnu vožnju u Beogradu! SITAB traži hitan sastanak sa novom vlašću: "Nove izmene zakona vode ka gašenju delatnosti!"
- SITAB traži protestnu vožnju zbog predloga izmena Zakona o prevozu putnika i problema sa izdavanjem dozvola, uz zahtev za hitan sastanak sa novom vlašću.
- Udruženje tvrdi da se zakon pogrešno primenjuje, da inspekcija slabo kontroliše nelegalni prevoz i da je broj vozila na štetu taksista porastao na više od 800.
Strukovno udruženje taksi preduzetnika Beograd (SITAB) saopštilo je da među regularnim taksi preduzetnicima postoji zahtev za organizovanje protestne vožnje zbog, kako navode, nepovoljnog Predloga izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, problema sa izdavanjem dozvola. Iz ovog udruženja poručuju da očekuju sastanak sa predstavnicima nove vlasti kako bi ukazali na stanje u toj delatnosti.
U saopštenju se navodi da je sporni Predlog izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju izrađen bez učešća taksi preduzetnika, uz ocenu da bi takva rešenja vodila ka gašenju taksi preduzetništva, deprofesionalizaciji i privatizaciji ove delatnosti.
Primedbe na rad inspekcije i izdavanje dozvola
Iz udruženja SITAB ukazuju na, kako tvrde, nesprovođenje postojećih propisa, sumnje u zloupotrebe prilikom izdavanja taksi dozvola, kao i na nedovoljan rad inspekcije na kontroli i suzbijanju nelegalnog taksi prevoza. Takođe napominju da neophodna Studija o auto-taksi prevozu kasni već tri godine.
Prema njihovim navodima, nadležno ministarstvo i Gradska uprava nisu odgovorili na dosadašnje dopise u kojima se ukazivalo na lošu primenu zakona i pogrešno tumačenje Studije. Kao jedan od ključnih problema ističu veliki broj neprijavljenih vozača bez odgovarajućih kvalifikacija, kao i izdavanje dozvola za vozila privrednim društvima na štetu taksi preduzetnika.
Pozivajući se na izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), u SITAB-u navode da je 2022. godine bilo 68 takvih vozila, dok ih je danas više od 800. Dodaju i da je resorni ministar odbio da izvrši nadzor nad primenom Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.
Poziv na dijalog
U saopštenju se ocenjuje da prethodna gradska i republička vlast nisu vodile računa o javnom interesu, niti o interesima korisnika i samih taksi preduzetnika.
Iz ovog strukovnog udruženja zaključuju da je postojeći zakon dobar, ali da se pogrešno tumači i da mora jednako da važi i da se primenjuje za sve. Zbog toga zahtevaju hitan sastanak sa predstavnicima nove vlasti, sa ciljem da se taksi delatnost uredi tako da građani dobiju profesionalan prevoz, a preduzetnici koji ispunjavaju svoje zakonske obaveze mogu nesmetano da rade.
Kurir.rs/Blic