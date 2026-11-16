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Električni trimeri marke Ruris, model TE250S, povlače se sa tržišta i opozivaju od potrošača zbog rizika od strujnog udara. Opoziv obuhvata sve trimere ovog modela uvezene od početka 2025. godine.

Kod ovog uređaja korisnik tokom održavanja, dok je trimer priključen na električnu mrežu, može da dođe u direktan kontakt sa nezaštićenim delovima pod naponom, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Foto: Printscreen

Koji trimeri se opozivaju

Reč je o električnom trimeru Ruris TE250S, sa bar kodom 6424340439537, snage 250 vati i radne širine 220 milimetara.

Uređaj je težak 1,2 kilograma, ima ergonomsku ručku i upakovan je u kartonsku kutiju. U obaveštenju je navedena serija iz 2025. godine, a kao proizvođač označena je kompanija Ruris Impex SRL iz Krajove u Rumuniji.

Zbog čega postoji rizik od strujnog udara

Kako je navedeno u obaveštenju o opozivu, na trimeru postoje otvori kroz koje su dostupni delovi pod naponom.

Korisnik prilikom održavanja uređaja priključenog na mrežu može da posegne rukom u taj prostor i dodirne nezaštićene električne delove, što može dovesti do strujnog udara.

Opoziv obuhvata sve primerke uvezene od početka 2025.

Mere obuhvataju povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv od potrošača svih trimera TE250S uvezenih od početka 2025. godine.

Obaveštenje o opozivu objavljeno je na internet stranici www.intercom-su.co.rs i u dnevnim novinama. Kupci treba da provere oznaku modela i bar kod svog uređaja, a informacije o postupanju u okviru opoziva potraže kod prodavca ili putem navedene stranice.