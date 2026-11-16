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Sa tržišta Srbije hitno je povučen proizvod za decu - "Igračka - masa iz seta za pravljenje priveska od SLIM-a PLAY CREATIVE KEYCHAIN SLIME STUDIO-SLIME", saopštio je NEPRO.

Opoziv se odnosi na model ili modele 635131, a kako se navodi u saopštenju proizvod se povlači usled hemijskog rizika.

Laboratoriјskim ispitivanjem јe u proizvodu utvrđen povećan sadržaј formaldehida, bora, 5-hloro-2metiliyotiayolin-3(2H)-ona i i 2-metiliyotaiyolim-3(2H)-ona, što može negativno uticati na zdravlje ljudi-dece (iritaciјa kože, grla, pluća i očiјu, a tokom ponovljenih i dugotraјnih izloženosti može delovati kancerogeno).

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Foto: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine

Ovaj slučaj je evidentiran pod brojem opoziva 138/2026, sa datumom 16. 11. 2026. Kategorija slučaja je Zabrana uvoza proizvoda.

Potrošačima koji poseduju ovaj proizvod savetuje se da provere da li je njihov primerak obuhvaćen opozivom i da prate uputstva proizvođača, distributera ili nadležnih institucija.

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