Bezalkoholno pivo mnogima je prvi izbor kada žele osveženje bez alkohola i neprijatnih posledica narednog dana. Ipak, iako se smatra bezbednom alternativom, u retkim situacijama mogu se pojaviti ozbiljni problemi čak i rizici po zdravlje. Upravo takav slučaj zabeležen je u Nemačkoj, gde je jedna pivara odlučila da povuče određene proizvode zbog tehničkog propusta u proizvodnji.

Glavni problem nastaje zbog procesa koji se naziva naknadna fermentacija. Naime, i nakon flaširanja, kvasac može nastaviti da deluje u boci. To dovodi do stvaranja dodatnog pritiska, ali i do povećanja nivoa alkohola, koji može preći granicu dozvoljenu za bezalkoholno pivo. Posledice takvog procesa mogu biti ozbiljne od promene sastava pića do nagomilavanja pritiska u staklenoj ambalaži, što u ekstremnim slučajevima može dovesti do pucanja, pa čak i eksplozije boce.

Zbog ovog rizika, pivara "Brauerei Holzhausen“ iz Bavarske povukla je iz prodaje dve vrste bezalkoholnog piva - jedno pšenično i jedno svetlo. Reč je o bocama od pola litra sa određenim rokovima trajanja tokom 2026. godine, koje su se uglavnom prodavale na teritoriji Bavarske.

Potrošačima koji su kupili ove proizvode upućen je jasan savet - da ih ne otvaraju i ne konzumiraju. Umesto toga, potrebno je da ih vrate na mesto kupovine, gde će dobiti povraćaj novca. Do trenutka vraćanja preporučuje se da se boce drže na hladnom, ispod 10 stepeni, i dalje od sunčeve svetlosti, kako bi se usporili neželjeni procesi u njima. Takođe, potrebno je biti oprezan prilikom rukovanja i transporta, jer postoji realna opasnost od pucanja.

Stručnjaci upozoravaju da povećan pritisak u boci može dovesti do njenog rasprskavanja, što predstavlja ozbiljan rizik za ljude u blizini. Delovi stakla mogu izazvati posekotine i druge povrede, zbog čega se ovakvi slučajevi tretiraju kao potencijalno opasni.

Dodatni problem predstavlja i povećan sadržaj alkohola, koji može biti rizičan za određene grupe ljudi. To se posebno odnosi na trudnice, decu i mlade, osobe sa bolestima jetre, ali i na one koji se leče od zavisnosti od alkohola. Kod pojedinaca koji su prošli proces odvikavanja, čak i mala količina alkohola može izazvati povratak problema.

Iako su ovakvi incidenti retki, oni pokazuju koliko je važno ozbiljno shvatiti upozorenja o povlačenju proizvoda. U ovom slučaju, najbezbednije rešenje je ne koristiti sporne proizvode i što pre ih vratiti, jer bezbednost mora biti na prvom mestu.