Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obratila se danas na plenarnoj sednici na visokom nivou „Zelene investicije i inovacije“, u okviru međunarodne izložbe „Eco Expo Central Asia 2026“ u Uzbekistanu, gde je istakla da prelazak na zelenu ekonomiju nije trošak, već nvesticija u dugoročnu stabilnost, konkurentnost i prosperitet.

Foto: Joavna Rošul

Pavkov je istakla da klimatske promene, energetska bezbednost i održiv ekonomski rast predstavljaju duboko povezane izazove koji zahtevaju zajedničko delovanje, inovativne mehanizme finansiranja, kao i zajedničku saradnju država, međunarodnih organizacija i privatnog sektora.

Foto: Joavna Rošul

„Bila mi je čast da se danas obratim na plenarnoj sednici visokog nivoa „Zelene investicije i inovacije“ u okviru međunarodne platforme “Eco Expo Central Asia 2026” u Samarkandu, i govorim o jednoj od ključnih tema današnjice - zelenoj ekonomiji, zajedno sa visokim predstavnicima Kazahstana, Kirgistana, Tadžikistana, Azerbejdžana, Saudijske Arabije, Pakistana i naravno Uzbekistana. Naša zemlja u potpunosti prepoznaje globalne izazove sa kojima se suočava ceo svet. Uz jasnu viziju i liderstvo predsednika Aleksandra Vučića, težimo ubrzanoj zelenoj tranziciji i održivom razvoju, koji je usmeren na obnovljive izvore energije, unapređenje energetske efikasnosti i podršku razvoju zelenih tehnologija. Srbija ostaje posvećena saradnji sa svim partnerima na razvoju praktičnih i inovativnih rešenja koja će doprineti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i uspešnom sprovođenju zelene tranzicije“, rekla je Pavkov.

1/11 Vidi galeriju Sara Pavkov Foto: Joavna Rošul



.

Ministarka je naglasila da zelene investicije moraju imati mnogo širi značaj od izgradnje infrastrukture i da treba da podstiču razvoj inovacija, domaće privrede i novih mogućnosti za mlade ljude i preduzetnike.

„Čvrsto verujem da zelene investicije moraju da prevaziđu okvire infrastrukture. One treba da stvaraju inovacione ekosisteme, podržavaju lokalne industrije i otvaraju prostor za nove ideje. Čiste tehnologije, digitalizacija i održive finansije nisu odvojeni pravci delovanja, oni su međusobno povezani stubovi moderne ekonomije. Srbija ostaje posvećena saradnji sa svim partnerima na razvoju praktičnih i inovativnih rešenja koja će doprineti ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i uspešnom sprovođenju zelene tranzicije“, rekla je Pavkov.

01:15 Sara Pavkov Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarka je danas, na marginama plenarne sednice, imala važne bilateralne susrete sa generalnom sekretarkom Ramsarske konvencije dr Musonda Mumba i generalnom direktorkom Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) dr Gretel Agiler.

Služba za komunikacije i odnose sa javnošću