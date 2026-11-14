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Narodna banka Srbije (NBS) privremeno je promenila pravila za obavljanje menjačkih poslova, uvodeći nove rokove za prodaju efektivnog stranog novca bankama i obavezu da im menjači prodaju najmanje polovinu nedeljnog neto otkupa deviza. Nova pravila važiće do 15. januara 2027. godine.

Izmenama Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, koje su objavljene u "Službenom glasniku Republike Srbije", precizirano je koliko vremena ovlašćeni menjači i javni poštanski operator imaju da bankama prodaju efektivni strani novac koji su prethodno otkupili.

Menjačnice imaju rok od 30 dana, uz mogućnost produženja

Prema novoj odluci, ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu da prodaju banci efektivni strani novac u roku od najviše 30 dana od dana kada su ga kupili od banke.

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Ipak, predviđen je i izuzetak. Ukoliko je menjačnica tokom prethodnih 14 dana građanima prodala najmanje 10 odsto više efektivnog stranog novca nego što je od njih otkupila, rok za prodaju banci može da bude produžen na najviše 60 dana.

Da bi koristili ovu mogućnost, menjači i javni poštanski operator prilikom kupovine efektive moraju da dostave odgovarajuću izjavu banci i Narodnoj banci Srbije.

Najmanje 50 odsto neto otkupa mora da se proda banci

Druga važna novina odnosi se na količinu efektivnog stranog novca koju menjači moraju da prodaju bankama.

Prema novim pravilima, ovlašćeni menjači i javni poštanski operator dužni su da bankama prodaju najmanje 50 odsto ukupnog neto otkupa ostvarenog tokom nedelje.

Neto otkup predstavlja razliku između ukupnog iznosa stranog novca koji je menjačnica kupila od građana i iznosa koji im je prodala, pod uslovom da je otkup bio veći od prodaje.

Foto: Shutterstock

Da li se nešto menja za građane?

Nova odluka prvenstveno uređuje poslovanje menjačnica, javnog poštanskog operatora i banaka. Građanima se ne uvode nova ograničenja prilikom kupovine ili prodaje evra i drugih stranih valuta.

Promene se odnose na rokove i obaveze u prometu efektivnog stranog novca između menjača i banaka, a ne na pravo građana da kupuju ili prodaju devize.

Pravila važe do 15. januara 2027.

Odluka Izvršnog odbora NBS stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", dok će posebna pravila o rokovima prodaje efektive i obaveznom plasmanu najmanje 50 odsto nedeljnog neto otkupa važiti do 15. januara 2027. godine.

NBS je odluku donela na osnovu Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o Narodnoj banci Srbije.