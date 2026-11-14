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Od 16. novembra, kada se obeležava Đurđic, počinje period u kojem će se u mnogim srpskim domovima smenjivati slave, porodična okupljanja i gosti. Posle Aranđelovdana, koji se slavi 21. novembra, stižu i decembarske slave, a među njima i Sveti Nikola 19. decembra, jedna od najčešćih krsnih slava u Srbiji. Za mnoge porodice to znači i dodatni trošak, jer na slavu se, po domaćinskom običaju, ne dolazi praznih ruku.

Nekada se često podrazumevalo da se domaćici ponese buket cveća, ali danas gosti sve više gledaju i koliko će ih taj znak pažnje koštati. Cveće jeste lep poklon, ali kada se ide na nekoliko slava tokom meseca, računica može da bude prilično nezgodna. Zato se mnogi odlučuju za kafu, čokoladu, bombonjeru ili flašu pića, poklone koji mogu da budu praktični, a često i povoljniji.

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Đurđic se obeležava 16. novembra, a samo nekoliko dana kasnije, 21. novembra, dolazi Aranđelovdan. U decembru sledi još nekoliko slava, među kojima je i Sveti Nikola 19. decembra, koji se tradicionalno proslavlja uz posnu trpezu jer pada u vreme Božićnog posta.

Kada se u kratkom periodu naniže nekoliko poziva, nije teško izračunati koliko novca treba odvojiti samo za poklone. Neko će otići kod rođaka, neko kod prijatelja, komšija ili kolega, a običaj je da se domaćinu ponese makar neka sitnica. Ipak, to ne znači da poklon mora da bude skup da bi se pokazalo poštovanje.

Buket može da košta nekoliko hiljada dinara

Cene u beogradskim cvećarama pokazuju da se manji buketi mogu pronaći za oko 2.300 dinara, dok pojedini aranžmani koštaju između 3.500 i 3.950 dinara.Po cvećararama ruža košta oko 400 dinara, pa se cena buketa brzo povećava u zavisnosti od broja cvetova i načina aranžiranja.

Za one koji žele raskošniji poklon, iznosi su još veći. U jednoj beogradskoj cvećari buket od 15 ruža košta 7.200 dinara, dok se aranžmani od 31 i 51 ruže prodaju za 13.500, odnosno 23.000 dinara.

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Kafa, čokolada i bombonjera sve češći izbor

Ko ne želi da za jedan odlazak na slavu izdvoji nekoliko hiljada dinara za cveće, može da izabere kafu, čokoladu ili bombonjeru. Takvi pokloni lako se uklapaju u različite budžete, a domaćini ih mogu poslužiti gostima ili ostaviti za neku drugu priliku.

Prednost je i u tome što kupac sam određuje koliko će potrošiti. Može da izabere manju čokoladu ili pakovanje kafe, ali i nešto svečanije ako ide kod bliskih rođaka ili prijatelja. Kada se tokom sezone ide na više slava, razlika u ceni svakog poklona na kraju može da bude prilično velika.

Flaša pića kao poklon za domaćina

Mnogi gosti odlučuju se i za flašu vina ili drugog pića, naročito kada dobro poznaju domaćina i znaju šta voli. I ovde je raspon cena veliki, pa se poklon može prilagoditi mogućnostima, bez potrebe da se kupuje najskuplja flaša u prodavnici.

Ipak, za Svetog Nikolu treba imati u vidu da je reč o posnoj slavi, pa je dobro razmišljati i o tome šta domaćin poštuje i kakvu trpezu priprema. Najvažnije je da poklon bude primeren domaćinu i prilici, a ne da se po svaku cenu potroši mnogo novca.

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Koliko košta kada se ide na više slava?

Računica pokazuje koliko cveće može da optereti budžet. Ako neko tokom sezone ode na četiri slave i svaki put kupi buket od oko 3.500 dinara, samo za cveće potrošiće približno 14.000 dinara. Ako bira raskošnije aranžmane, taj iznos može da bude i mnogo veći.

Sa druge strane, kafa, čokolada ili bombonjera mogu da budu povoljniji izbor, u zavisnosti od proizvoda i prodavnice.

Za pakovanje kafe od 200 grama potrebno je izdvojiti otprilike 300 do 600 dinara, u zavisnosti od brenda i vrste, dok se čokolade mogu pronaći za oko 150 do 400 dinara. Za bombonjeru srednje veličine treba računati na približno 500 do 1.000 dinara, dok se za flašu pristojnog vina u marketima najčešće izdvaja od 500 do 1.200 dinara. Tako gost može da pripremi lep poklon za manje novca nego što bi platio veći buket cveća.

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Ne mora svaki poklon da bude skup

Cveće je i dalje lep znak pažnje, ali ni jedan cvet ili manji buket ne moraju da budu manje vredan poklon od velikog aranžmana. Isto važi i za kafu, čokoladu ili bombonjeru. Mnogo je važnije da gost poznaje domaćina i ponese nešto što će mu zaista značiti.

U vreme kada se troškovi svakodnevnog života pažljivo planiraju, sasvim je razumljivo da ljudi traže načine da ispoštuju običaje, a da pritom ne potroše previše. Niko ne očekuje da gost zbog jednog odlaska na slavu mora da isprazni novčanik, posebno ako ga u istom periodu čeka još nekoliko porodičnih okupljanja.

Domaćinski običaji ostaju, ali se menja računica

Slava je pre svega porodični praznik i prilika da se okupe rodbina i prijatelji, a poklon je samo mali znak pažnje domaćinu. Iako se izbor poklona menja i sve više zavisi od mogućnosti gostiju, običaj da se na slavu ne dolazi praznih ruku i dalje je važan deo gostoprimstva.

Zato će jedni i ove godine birati cveće, drugi kafu, čokoladu ili piće, a treći će poneti nešto što znaju da domaćin voli. Na kraju, najvažnije je da se na slavu dođe sa lepom namerom, a ne da se takmičimo ko je kupio skuplji poklon.