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Na tradicionalnoj slavskog trpezi obično se prvo nađu suhomesnati proizvodi, sir, kajmak, pita i različiti namazi. Za oko 20 gostiju potrebno je približno dva i po kilograma predjela, što košta oko 6.500 dinara, dok pita sa sirom za ovu količinu gostiju može da doda još oko 2.200 dinara.

Ruska salata je gotovo nezaobilazna na mnogim slavama, a domaćini je najčešće prave u većoj činiji, jer se služi uz predjelo i glavno jelo. Za oko dva kilograma ove salate potrebno je izdvojiti približno 1.300 dinara, mada cena zavisi od količine mesa, majoneza i ostalih sastojaka.

Sarma se kuva dan ranije

Sarma je jedno od jela koje se na slavama često sprema u velikoj šerpi, a iskusne domaćice znaju da je mnogima još ukusnija kada prenoći. Za oko 60 komada, uz približno četiri kilograma kiselog kupusa, dva kilograma mlevenog mesa i pola kilograma suvog mesa, trošak može da iznosi oko 3.300 dinara.

Uz sarmu se često služi i čorba, a za glavno jelo domaćini uglavnom biraju pečenje. Upravo meso predstavlja jednu od najvećih stavki u slavskom budžetu, naročito kada se kupuje gotovo u pečenjari.

Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Pečenje odnosi najveći deo novca

Za oko četiri kilograma gotovog svinjskog pečenja treba računati približno 10.000 dinara. Oni koji žele da prođu jeftinije mogu da kupe meso i pripreme ga kod kuće imajući u vidu da šest kilograma sirovog buta ili vrata košta oko 5.400 dinara, a nakon pečenja dobija se približno četiri kilograma mesa.

Ako domaćin umesto pečenja odluči da posluži roštilj, ni ta opcija nije naročito jeftina, posebno kada se priprema za 20 gostiju. Za takvu trpezu treba planirati oko pet do šest kilograma mesa, uz kombinaciju ćevapa, pljeskavica, kobasica i pilećeg filea. Prema cenovnicima pojedinih roštiljnica, kilogram ovih proizvoda uglavnom se kreće od oko 1.400 do 2.200 dinara, dok specijaliteti mogu biti i skuplji.

To znači da bi za meso trebalo izdvojiti približno 8.000 do 11.000 dinara, ali ako se odlučite da ćevape, kobasice ili pljeskavice pečete kod kuće, račun može biti znatno manji. Kupovinom sirovog mesa u marketima ili mesarama, umesto naručivanja gotovog roštilja, moguće je uštedeti oko 2.000 do 3.000 dinara, a dodatna ušteda ostvaruje se i ako sami pripremite priloge i salate.

Uz pečenje ili roštilj se obično služe hleb ili pogača, kupus salata, turšija i drugi prilozi. Za ovu stavku treba planirati još oko 1.300 dinara, ali konačan iznos zavisi od toga koliko različitih salata domaćin želi da iznese na sto.

Foto: Tatjana Stamenković

Žito i slavski kolač su obavezni

Žito i slavski kolač imaju posebno mesto u obeležavanju slave i nisu samo deo posluženja. Ako ih domaćin kupuje, za obe stavke može da izdvoji oko 2.000 dinara, dok priprema kod kuće može da bude nešto povoljnija i da košta približno 1.300 dinara.

Ni slatkiši nisu mali izdatak. Za oko tri kilograma sitnih kolača i tortu od dva kilograma, domaća priprema može da košta približno 5.700 dinara. Ako se sve kupuje u poslastičarnici, taj trošak može da poraste i na oko 12.200 dinara.

Koliko košta piće za 20 gostiju?

Pivo, vino, rakija, sokovi i voda još su jedna velika stavka koju domaćini često potcene prilikom planiranja. Za piće za 20 ljudi, prema našoj proceni, treba izdvojiti oko 9.500 dinara, ali iznos može biti znatno veći ako se kupuju kvalitetnija vina i veće količine alkohola.

Kada se saberu predjelo, pita, ruska salata, sarma, meso, salate, hleb, žito, slavski kolač, kolači, torta i piće, domaća mrsna trpeza za 20 ljudi može da izađe oko 37.900 dinara. Ako se meso i slatkiši kupuju gotovi, račun se približava iznosu od 49.700 dinara.

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Koliko košta posna slava za 20 gostiju?

Posna slava ne mora nužno da bude jeftinija od mrsne, iako na prvi pogled deluje da se na njoj troši manje novca jer nema pečenja, mesa i suhomesnatih proizvoda. Domaćini, međutim, često pripremaju više vrsta ribe, posnih salata, prebranac, posne sarme, pite i sitne kolače, pa se trošak brzo nagomila. Za 20 gostiju treba ponovo planirati okvirno od 30.000 do 50.000 dinara, u zavisnosti od menija i toga da li se hrana sprema kod kuće ili kupuje gotova.

Na posnoj slavi riba je glavno jelo i upravo ona može da bude jedan od najvećih troškova. Za računicu za 20 gostiju predviđeno je oko pet kilograma šarana i tri kilograma soma, a za tu količinu, zajedno sa čišćenjem, treba izdvojiti oko 6.750 dinara. Šaran je u ovoj računici oko 650 dinara po kilogramu, dok je som skuplji i dostiže oko 900 dinara. Skuplje vrste, poput smuđa i brancina, mogu dodatno da podignu račun.

Na posnoj trpezi često se nađu i riblja čorba, prebranac i posna sarma. Za čorbu sa povrćem u pomenutoj računici predviđeno je oko 1.900 dinara, za prebranac oko 1.200, a za približno 60 posnih sarmi oko 1.600 dinara. Tu su i posna proja, pita, ajvar, masline i turšija, pa se sto može napuniti i bez mesa i mlečnih proizvoda.

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Posne salate mogu da budu jeftinije od mrsnih, naročito ako se prave od krompira, pasulja, kupusa, cvekle i povrća iz turšije. Za oko dva kilograma posne ruske salate trebaće vam približno 1.200 dinara, dok su kupus, cvekla i turšija za dodatne salate procenjeni na oko 800 dinara. Ipak, ako se u jelovnik uključe masline, tunjevina, skuplji namazi ili gotove salate, ušteda može brzo da se istopi.

Ni posni kolači i torta nisu zanemarljiva stavka. Za oko tri kilograma domaćih posnih kolača potrebno je približno 3.000 dinara, dok kupovni mogu da koštaju oko 6.600 dinara. Posna torta od dva kilograma, prema istoj računici, košta oko 2.000 dinara ako se pravi kod kuće, odnosno oko 4.600 dinara ako se kupuje. Kada se dodaju žito, slavski kolač i piće, trošak nastavlja da raste.

Kada se sve sabere, posna slava za 20 gostiju može da košta oko 33.650 dinara ako domaćin sam priprema hranu i oko 40.550 dinara ako kupuje kolače, tortu i deo slavskog posluženja. U ovoj računici samo za piće predviđeno je 9.500 dinara. Naravno, konačan iznos zavisi od izbora ribe, količine hrane i toga koliko se gostima služi.

Foto: Dragomir Radovanovic / Panthermedia / Profimedia

Da li je posna slava jeftinija od mrsne?

Prema istoj računici, mrsna slava za 20 gostiju košta oko 37.900 dinara kada se sve sprema kod kuće, odnosno oko 49.700 dinara kada se deo hrane kupuje gotov. Posna trpeza je, dakle, u ovom primeru jeftinija za oko 4.250 dinara kod domaće pripreme, odnosno oko 9.150 dinara kada se kupuju gotovi kolači, torta i ostali proizvodi.Najveća razlika nastaje zato što mrsna trpeza podrazumeva veće izdatke za pečenje, suhomesnate proizvode i meso.

Ipak, posna slava nije automatski jeftinija.Ako domaćin bira skuplju ribu, naručuje gotovo prženu ribu, kupuje posne kolače i priprema veliki broj različitih jela, račun može da se približi trošku mrsne trpeze, pa čak i da ga premaši.

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