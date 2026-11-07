Slušaj vest

Kompanija Bajnens (Binance), najveća svetska platforma za trgovinu kriptovalutama, saopštila je da njen finansijski direktor Kajzer Ng napušta tu funkciju, a da će ga na tom mestu naslediti Džastin Jek, samo nekoliko dana nakon što su hakeri sa platforme ukrali kriptovalute vredne 6,3 milijarde dolara.

"Kajzer Ng je odlučio da započne novi poduhvat nakon više od pet godina u Bajnensu, sa planom tranzicije koji je sproveden u poslednjih šest meseci. Želimo mu sve najbolje u njegovom sledećem poglavlju", saopštila je kopredsednica kompanije Ji He, prenosi Blumberg.

Ng se kompaniji pridružio u januaru 2022. godine, a pre toga je oko pet godina radio u drugoj kripto-berzi Kraken.

Ne propustiteInfoBizGde su pare iz Alta banke - da li je Macura mogao da ih pretvori u kriptovalute: Stručnjak sve objasnio i kako im ući u trag
Davor Macura Alta banka bitkoin
VestiIzveli su najveću pljačku u istoriji?! Ko stoji iza pljačke koja je šokirala svet? Trag vodi do Kimovih hakera
profimedia-1108199788.jpg
VestiSeverna Koreja u fokusu kripto-istrage Binance-a: Nestalo 6,3 milijarde dolara u kriptovalutama
Binance Cyber Heist Alert.png
FunTechRuža iz srpskog komšiluka je FBI najtraženija žena sveta: Zgrnula milijarde prevarom i nestala!
1404337.jpg