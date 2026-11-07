Finansijski direktor Binance-a, Kajzer Ng, napušta kompaniju nakon pljačke od 6,3 milijarde dolara. Džastin Jek preuzima njegovu funkciju.
InfoBiz
Tektonski potres u najvećoj kripto-berzi na svetu: Zbrisano 6,3 milijarde dolara u hakerskom napadu, pa usledio još veći šok
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Kompanija Bajnens (Binance), najveća svetska platforma za trgovinu kriptovalutama, saopštila je da njen finansijski direktor Kajzer Ng napušta tu funkciju, a da će ga na tom mestu naslediti Džastin Jek, samo nekoliko dana nakon što su hakeri sa platforme ukrali kriptovalute vredne 6,3 milijarde dolara.
"Kajzer Ng je odlučio da započne novi poduhvat nakon više od pet godina u Bajnensu, sa planom tranzicije koji je sproveden u poslednjih šest meseci. Želimo mu sve najbolje u njegovom sledećem poglavlju", saopštila je kopredsednica kompanije Ji He, prenosi Blumberg.
Ng se kompaniji pridružio u januaru 2022. godine, a pre toga je oko pet godina radio u drugoj kripto-berzi Kraken.
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