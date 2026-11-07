U Srbiji se najviše jedu jaja, hleb i krompir

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Srbija je u septembru zabeležila veću inflaciju u odnosu na Evropsku uniju (EU) i evrozonu, pošto je međugodišnja inflacija, prema konceptu harmonizovanog indeksa potrošačkih cena, u Srbiji u septembru iznosila 4,2 odsto, a u Evropskoj uniji i evrozoni 3,8 odsto, objavljeno je u najnovijem izdanju biltena "Makroekonomske analize i trendovi" (MAT).

Od 27 zemalja članica EU, veću međugodišnju inflaciju od Srbije u septembru je imalo devet zemalja i to Rumunija, Litvanija, Bugarska, Kipar, Luksemburg, Grčka, Španija, Belgija i Hrvatska, pri čemu su najveće stope zabeležene u Rumuniji, 6,5 odsto, Litvaniji, 6,1 odsto i Bugarskoj 5,6 odsto.

Posmatrano po pojedinačnim zemljama, međugodišnja inflacija je u septembru u odnosu na avgust povećana u 23 zemlje članice, pri čemu je ovo povećanje bilo veće od 0,5 procentnih poena u 10 zemalja, a to su Estonija, Grčka, Luksemburg, Italija, Francuska, Austrija, Češka, Švedska, Bugarska i Hrvatska.

S druge strane, smanjenje međugodišnje inflacije u septembru u odnosu na avgust, i to minimalno, zabeleženo je samo u Slovačkoj.

Razlike u međugodišnjem rastu cena u septembru između Srbije sa jedne strane, i Evropske unije i evrozone sa druge strane, prisutne su kod svih grupa proizvoda.

U septembru je u Srbiji zabeležen osetno veći međugodišnji rast cena neenergetskih industrijskih proizvoda i cena usluga, kao i niži rast cena energije i hrane.

Takođe, struktura doprinosa međugodišnjem rastu cena se razlikuje u Srbiji i evrozoni, ali ova razlika u septembru nije bila tako značajna kao prethodnih meseci.