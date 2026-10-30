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Bez njih se ne može zamisliti posna trpeza u Vranju - tikve i bundeve dominiraju pijacama širom Srbije.

Zdrave su i povoljno utiču na rad creva, a pripremaju se u slanoj, i u slatkoj varijanti. Lekari ih preporučuju u ishrani zbog otpornosti i dobrog varenja.

Foto: T.S

Vranjske domaćice su i te kako vične u kulinarstvu i recimo pripremi pite od tikve (tikvenik), ili krem čorbe sa bundevom, kuvane tikve u mleku sa medom, što je prava poslastica. One prave razliku između tikve, bundeve i pečenke.

Foto: T.S

Jedna je kažu suvlja, druga sočnija po ukusu. Prodavci na pijaci napominju da je razlika i u samoj kori između pečenke i bundeve. Kora je belo siva kod pečenke, a kod bundeve i tikve je žućkasta, ili zelenkasta u zavisnosti od vrste ove poljoprivredne kulture.

„Pečenka je suvlja i ukusnija, a tikva bundeva ona je vodenija i nije toliko ukusna kao pečenka sama po sebi, ali od nje se mnogo toga može pripremiti. Tikvu stavljamo u pitu, može s mlekom da se dinsta sve što se poželi, može da se prave krem čorbice. Pečenku dinstamo i na pari, ili je pečemo u rerni“, objašnjava Vera sa tezge na kojoj uvek u izobilju ima i voća i povrća.

Foto: T.S

Kilogram bundeve na vranjskoj pijaci košta 100 dinara, kolika je cena i kilograma pečenke.