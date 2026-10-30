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Kompanija NIS objavila je večeras da je dobila novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD, kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 11. decembrom 2026. godine.

- Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnjanja - navodi se u saopštenu NIS-a.

Dodaju da NIS ostaje posvećen odgovornom poslovanju i očuvanju stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata.

Podsetimo, kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) izdala je novu operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, koja je produžena do 11. decembra. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad Rafinerije nafte u Pančevu.

Prethodna licenca važila je do danas, 30. oktobra.