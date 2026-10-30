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Akcije američke luksuzne modne grupe Kapri holdings porasle su danas više od 19 odsto, nakon što je kompanija povećala prognoze godišnjih prihoda i dobiti i najavila da očekuje povratak rasta prodaje.

Kompanija, koja je vlasnik brendova Majkl Kors i Džimi Ču, saopštila je da za fiskalnu 2027. godinu očekuje prihode od oko 3,42 milijarde dolara (oko 2,93 milijarde evra), što je skok u odnosu na raniju prognozu od 3,40 milijardi dolara (oko 2,91 milijardu evra), preneo je Rojters.

Nova procena je nešto viša i od očekivanja analitičara, koja su iznosila 3,41 milijardu dolara.

Kapri holdings sada očekuje godišnju prilagođenu zaradu od 2,20 dolara po akciji, u odnosu na prethodno predviđenih 2,15 dolara.

Rast akcija usledio je nakon što je kompanija objavila da je njena prilagođena dobit po akciji u drugom fiskalnom kvartalu iznosila 42 centa, dvostruko više od očekivanja analitičara, koji su prognozirali 21 cent.

Međutim, prihodi su pali 5,5 odsto, na 809 miliona dolara (oko 693 miliona evra).

Prodaja brenda Majkl Kors smanjena je 8,6 odsto, dok su prihodi brenda Džimi Ču porasli oko 12 odsto.

Ukoliko se rast akcija zadrži do kraja trgovanja, Kapri holdings će zabeležiti najbolji dnevni rezultat za poslednjih 18 meseci.