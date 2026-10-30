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Holandska avio-kompanija KLM i tokom zimskog reda letenja za sezonu 2026/2027, koji je na snazi od 25. oktobra 2026. do 27. marta 2027. godine, održava dva dnevna leta između Beograda i Amsterdama, odnosno ukupno 14 letova nedeljno.

Veze između Beograda i Amsterdama imaju dugu istoriju. KLM je prvi put poleteo za Beograd 1. oktobra 1931. godine, na liniji koja je iz Amsterdama, preko Lajpciga i Budimpešte, nastavljala sve do Batavije, današnje Džakarte, u tadašnjoj Holandskoj Istočnoj Indiji. Letovi između Beograda i Amsterdama u narednim decenijama više puta su ukidani i obnavljani, a redovna linija ponovo je uspostavljena u maju 2021. godine.

Tokom aktuelne zimske sezone zadržava se isti obim saobraćaja na ovoj relaciji. Iz Amsterdama KLM leti ka ukupno 164 destinacije u 64 zemlje, od kojih su 93 u Evropi, a 71 na drugim kontinentima, što putnicima iz Beograda omogućava povezivanje sa širokom mrežom evropskih i interkontinentalnih linija holandske aviokompanije.

Avio-kompanija takođe najavljuje uvođenje besplatnog brzog i neograničenog Wi-Fi interneta na interkontinentalnim letovima od sredine 2027. godine. Usluga će biti dostupna u svim klasama, uz Flying Blue nalog. Besplatan Wi-Fi već je dostupan na većem delu KLM-ove evropske flote.