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Svima nam se dogodilo da u "second hand" radnji nađemo pantalone ili farmerke koje na vešalici izgledaju divno, ali čim ih obučemo nešto, jednostavno, ne štima. Nabori se stvaraju tamo gde ne bi trebalo, džepovi se šire, a kroj ne leži lepo. Razlog za to nije u našoj figuri; tajna se zapravo krije u konstrukciji odeće, detalju koji je brza moda gotovo potpuno izbrisala iz proizvodnje.

Mnogi koji su odrasli na talasu brze mode, često i ne znaju kako izgleda zaista kvalitetan odećni komad. Naviknuti smo da dajemo ozbiljne svote novca za sintetičke materijale spojene najprostijim šavovima, nesvesni da kvalitetna izrada podrazumeva više strukturiranosti, trajnosti i elegancije. Upravo zato su “second hand” i vintidž radnje prave riznice, pod uslovom da znate šta treba da tražite.

Prvi i najvažniji korak pri odabiru jeste provera unutrašnje etikete: treba tragati za za prirodnim materijalima poput kvalitetnog pamuka, vune ili lana. Međutim, pravi modni znalci odmah nakon provere sastava rade nešto što većini kupaca nikada ne bi palo na pamet - okreću pantalone naopačke.

Tajna iza koje se krije vrhunski kroj je unutrašnje ojačanje džepova. Kada pantalone okrenete sa unutrašnje strane, potražite dodatni panel čvrstog materijala koji spaja unutrašnji deo džepa direktno sa prednjim rajsferšlusom ili kopčanjem. Ovaj nevidljivi sistem podrške drži prednju stranu pantalona tako da ostaje ravna, sprečava neprijatno rastezanje i ružno otvaranje džepova dok sedite ili se krećete, a tako omogućava da tkanina savršeno pada niz telo.

Osim ovog skrivenog detalja, naličje pantalona otkriva još mnogo toga o njihovom kvalitetu. Obratite pažnju na same šavove. Vrhunski krojeni komadi imaju obrađene, skrivene ili ojačane ivice koje sprečavaju paranje i daju odeći težinu i stabilnost. Kada su pantalone napravljene sa pažnjom posvećenom detaljima unutra, one ne samo da traju decenijama, već transformišu čitav stajling, dajući vam onaj uglađen i skup izgled koji se ne može kupiti u prodavnicama brze mode.