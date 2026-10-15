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Kupovina u second hand radnjama odličan je način da pronađete zanimljive komade za dom, kvalitetnu garderobu ili neobične detalje po pristupačnim cenama. Ipak, nije sve što deluje kao povoljna kupovina zaista vredno novca. Pojedini predmeti zahtevaju skupe popravke, drugi imaju neprijatne mirise koji se teško uklanjaju, a neki jednostavno nisu dobar izbor ako želimo da uštedimo.

Iskusni ljubitelji kupovine polovnih stvari znaju da je najvažnije proceniti stvarno stanje predmeta, njegovu cenu i to koliko će nam zaista koristiti. U suprotnom, ono što smo kupili iz želje da uštedimo može završiti zaboravljeno u uglu sobe ili nas navesti na dodatne troškove.

Posteljina i razne tkanine

Koliko god neki prekrivač ili set posteljine delovali lepo na prvi pogled, polovne tkanine često kriju problem koji ne možete odmah da primetite. Teško je proceniti koliko su zapravo čiste i u kakvom su stanju bile pre nego što su završile u prodaji.

Čak i posle pranja mogu da ostanu neprijatni mirisi, fleke ili alergeni, što posebno može smetati osobama sa osetljivom kožom ili alergijama. Zato je, smatra ona, ipak sigurnije investirati u nove tkanine za dom.

Tepisi

Slična situacija je i sa tepisima. Na buvljacima se ponekad mogu pronaći kvalitetni i autentični komadi, ali u klasičnim second hand prodavnicama često završavaju tepisi koji su već prilično istrošeni.

Osim toga, teško ih je detaljno pregledati i proveriti koliko su zaista higijenski održavani. Danas postoji mnogo povoljnih i modernih opcija za kupovinu novih tepiha, pa je to često praktičnije rešenje.

Mali kućni aparati

Polovna espreso mašina ili mikser po niskoj ceni zvuče kao odlična prilika, ali problem je što nikada ne znate u kakvom su stanju dok ih ne donesete kući i uključite.

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Pojedini kupci priznaju da je više puta kupili uređaje koji su curili, pregrevali se ili jednostavno nisu radili kako treba. Pored toga treba izbeći gomilanje aparata koje retko koristi, pa prednost treba dati funkcionalnosti i jednostavnijem prostoru.

Pojedinačne čaše

Iako mnogi vole da skupljaju zanimljive čaše iz različitih kolekcija, ona smatra da je mnogo praktičnije imati komplet. Posebno ako često dolaze gosti ili volite da organizujete druženja.

Naravno, ako naiđete na skoro kompletan set, isplati se uzeti ga, rezervna čaša uvek može da zatreba.

Stvari koje čuvate za "jednom kad zatreba"

Najveća zamka u second hand kupovini su stvari koje kupujemo bez stvarne potrebe, samo zato što nam deluju slatko ili zanimljivo. Na primer, dekoracija za tematsku zabavu koju nikada ne planirate da organizujete.

Takve kupovine često završavaju zaboravljene po fiokama i policama. Zato je najbolje da pre kupovine razmislite da li ćete predmet zaista koristiti ili vas samo privlači ideja o njemu.

Pre nego što nešto stavite u korpu, zapitajte se da li vam se predmet zaista dopada, da li vam je potreban i da li biste ga kupili i da nije toliko jeftin. Ako je odgovor negativan, možda je najbolje da ga ostavite na polici.