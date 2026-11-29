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Objasnio je da se novi digitalni servisi odnose na izdavanje najtraženijih dokumenata, kao i na prijave boravka u inostranstvu i povratka u zemlju.

- Na portalu elektronske uprave su dostupne nove četiri usluge iz segmenta Ministarstva unutrašnjih poslova. To su dve usluge koje su veoma atraktivne i tražene od strane građana: uverenje o prebivalištu i uverenje o boravištu, kao i dodatne dve usluge koje se tiču prijave nakon povratka u Republiku Srbiju posle dužeg boravka u inostranstvu i prijava privremenog boravka u inostranstvu - rekao je Jovanović.

On je dodao da ceo proces funkcioniše po istom principu kao i izdavanje elektronskog izvoda ili državljanstva. Korisnici nakon prijave na portal biraju da li dokument žele da dobiju u elektronsko sanduče ili u papirnoj formi putem pošte na kućnu adresu, uz mogućnost onlajn plaćanja taksi.

- Takođe, mogu odmah i da elektronski plate odgovarajuće takse i naknade koje su vezane za ove usluge, tako da se sve završava elektronski u nekoliko klikova - istakao je Jovanović.

Kako bi koristili ove servise, građani moraju da se prijave sa visokim nivoom pouzdanosti, što podrazumeva upotrebu kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilne aplikacije ConsentID. Jovanović je pojasnio da je za aktivaciju ove aplikacije potreban samo jedan odlazak na šalter.

- Za ConsentID mobilnu aplikaciju je potrebno da makar jednom odu na jedan od šaltera pošte, banaka, lokalnih samouprava, da dobiju svoj inicijalni kod sa kojim iniciraju svoju mobilnu aplikaciju ConsentID, a onda posle toga mogu sve da rade preko interneta. Na taj način smo sigurni u identitet građana, naročito kod ovih osetljivijih usluga, gde je bitno da znamo ko podnosi zahtev za prebivalište i boravište -- objasnio je on.

Pored novih usluga MUP-a, Jovanović je pozvao građane da na portalu istraže i segment "Moji podaci", koji objedinjuje informacije iz više od 20 različitih državnih evidencija - od matičnih knjiga, katastra i poreza na imovinu, preko PIO fonda i Nacionalne službe za zapošljavanje, pa sve do portala eZdravlje i evidencije saobraćajnih prekršaja.

- Veoma je interesantno jer sada ta informacija o saobraćajnom prekršaju upravo dolazi u elektronsko sanduče na portalu elektronske uprave. Ono što je bitno je da građani imaju ConsentID, jer pristup tim podacima je isključivo moguć na taj način, dakle ukoliko se bezbedno prijave na portal elektronske uprave - naglasio je Jovanović.

Govoreći o daljoj digitalizaciji javne uprave, on je poručio da je krajnji cilj da građani više ne moraju da nose dokumenta od institucije do institucije.