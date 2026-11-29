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Praznična potrošnja i sezona slava dodatno opterećuju kućne budžete, a brojna sniženja ne znače nužno i povoljniju kupovinu. Predstavnik Udruženja potrošača "Efektiva" Dejan Gavrilović upozorava da pojedini trgovci podižu cene pre početka akcija, pa se dešava da je proizvod na sniženju skuplji nego prethodne nedelje. On ocenjuje i da se građani sve više zadužuju kako bi pokrili svakodnevne troškove, dok zaštita potrošačkih prava uglavnom ostaje na udruženjima.

Kako je Gavrilović rekao za RTS, "crni petak" u Srbiji već godinama nema efekat kakav ima u Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnoj Evropi.

- Kod nas "crni petak" uglavnom služi prodavcima da zarade isto ili više kroz lažne akcije i popuste, čast izuzecima. Mislim da većina potrošača ne veruje u popuste i da je samim tim efekat ove godine bio najmršaviji - ocenio je Gavrilović.

On objašnjava da veliki procenat sniženja ne mora da znači i povoljnu kupovinu. Na akcijama je, kako navodi, često roba koja se tokom godine slabije prodavala, poput određenih veličina i boja, dok proizvodi za kojima postoji velika potražnja uglavnom nemaju značajne popuste.

Beogradske prodavnice i tržni centri danas prodaju artikle sa popustom na Crni petak Foto: Anica Jelovac

Akcijske cene nekad više nego pre sniženja

Gavrilović je za RTS podsetio da Zakon o trgovini obavezuje prodavce da tokom akcijskih sniženja istaknu prethodnu i novu cenu, procenat popusta, trajanje akcije i najnižu cenu proizvoda u prethodnih 30 dana.

- Toga ovih dana često nema, a da ima, potrošači bi zapravo videli koliko su obmanuti. Imamo primere da je za "crni petak" snižena cena veća nego što je bila prethodne nedelje - ukazao je on.

Kada je reč o hrani, Gavrilović ističe da se tokom sezone slava povećava potražnja za pojedinim namirnicama, poput ribe i posne hrane, što trgovci koriste za povećanje zarade.

- Svi u lancu nabavke i prodaje hrane koja je sada tražena gledaju da zarade, da možda nadoknade neke troškove koje su imali u prethodnom periodu. Svodi se na to da jednostavno žele da maksimiziraju svoj profit u periodu kada se ta hrana prodaje - rekao je Gavrilović za RTS.

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Potrošači prepušteni sami sebi

Prema njegovoj oceni, građani su sve više prinuđeni da sami vode računa o svojim pravima jer nadležne institucije, poput tržišne inspekcije i Komisije za zaštitu konkurencije, ne rade dovoljno na suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi.

Gavrilović smatra da potrošači mogu da se zaštite tako što će pratiti cene proizvoda i upoređivati ih pre kupovine, umesto da se oslanjaju isključivo na istaknute popuste.

Govoreći o prošlogodišnjem bojkotu trgovinskih lanaca, on je za RTS naveo da je jedna od njegovih važnijih posledica bila veća svest građana o značaju solidarnosti.

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- Objavljivali smo podatke o tome da su tokom jednodnevnog ili petodnevnih bojkota prodavci imali pad prometa. Kasnije je nekih efekata bilo, ali to sigurno nije ono što smo mi kao potrošači očekivali - rekao je Gavrilović.

Građani uzimaju kredite i za pripremu slava

Rast broja odobrenih potrošačkih kredita, prema njegovoj oceni, ne znači nužno da građani bolje žive, već da se sve češće zadužuju kako bi podmirili tekuće potrebe.

- Ljudi uzimaju kredite da bi se opremili za slavu, da kupe hranu i sve što treba da bi pripremili takav događaj. Uzimaju kredite i da bi refinansirali postojeća dugovanja, naročito kada dođe do pada kamatne stope - naveo je Gavrilović za RTS.

On je kritikovao i način na koji funkcioniše zaštita potrošača, ocenjujući da se građani često upućuju na udruženja, iako ona nemaju ovlašćenja kakva imaju državne institucije.