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Dogodilo se upravo ono na šta su srpski prevoznici upozoravali mesecima unazad - srpsku robu u Evropsku uniju više nema ko da preveze. Zbog pravila od 90 dana u Šengenu većina srpskih vozača kamiona više ne sme preko granice, pa posao polako preuzimaju Poljaci i Litvanci uz povećanje cena transporta.

Kako je za Biznis Kurir ispričao vozač kamiona Srđan Tošić većina njegovih kolega je kod kuće, jer ne smeju preko granice zato što su ispunili propisanu kvotu od 90 dana boravka u Šengenu.

- Došli smo do onoga na šta smo upozoravali praktično od uvođenja EES sistema koji vozače kamiona tretira kao turiste, a ne radnike. Više nema ko da prevozi robu, vozači i ako odluče da krenu na put rizikuju deportaciju. Većina transportnih preduzeća radi manjim kapacitetom, a skuplje naplaćuju usluge. Vozači sede kod kuće i primaju platu, ali ovo neće moći da opstane na duži rok - rekao je Tošić.

Foto: Privatna arhiva

Neizvesnost iz dana u dan

Da je situacija na terenu iz dana u dan sve neizvesnija potvrdio je Aleksandar Spasić, dipl. inž. saobraćaja i generalni sekretar Poslovnog udruženja za međunarodni transport.

- Situacija je blago rečeno loša. Prevoznici su već tokom oktobra počeli da odustaju od prevoza kako bi vozači “oslobodili” dane za boravak u Šengenu. Vozača koji rade ima naravno, problem je što ne mogu svi da rade jer je većina vozača u problemu sa danima. Neki idu na rizik, neki ostaju dok se dani ne oslobode - rekao je on.

Šta to znači za srpske transportne kompanije i da li postoji rešenje?

- Rešenja generalno još nema, početak izdavanja viza za vozače je označio početak neke vrste rešenja. Međutim, za sada imamo samo vize koje izdaje Hrvatska i koje jesu prelazno rešenje ali je problem u ograničenom broju koji ambasada može da izda - istakao je Spasić.

Ogroman gubitak za sve U slučaju propasti srpskih transportnih preduzeća Srbija neće izgubiti samo prevozne kapacitete i vozače, već i prihode od transportnih usluga, poreze i doprinose. Takođe, u slučaju odlaska srpskih transpornih kompanija u susedne zemlje gube i domaći dobavljači koji prodaju rezervne gume i delove za kamione, kao i servisi i osiguravajuća društva... Tako da bi štetu trpele mnoge privredne grane, ne samo oni koji rade međunarodni transport.

Foto: Shutterstock

Umesto srpskih vozača prevoz naše robe ka EU preuzimaju kompanije iz inostranstva i vozači iz Poljske i Litvanije. To je dovelo do poskupljenja usluge transporta u septembru od 20 do 40 odsto.

- Jeste, tačno da je tokom septembra i oktobra došlo do povećanja cena u odnosu koji ste naveli (to je po pojedinim relacijama i na manjem uzorku firmi obrađena informacija). Jesu jedan deo robe preuzeli strani prevoznici, ali generalno problem stalne neizvesnosti kod prevoznika a dalje i od naručioca prevoza je prisutan svakodnevno. Povećanje cena je inače nužno jer je svuda u Evropi porasla cena transporta (porasla je cena goriva, radne snage, putarina…). Ipak sada imamo i povećanje cena koje je nametnuto srpskoj privredi jer naši prevoznici ne mogu da rade više uobičajenim i prirodnim tempom pa je smanjen broj raspoloživih kamiona. Automatski, cena mora da se poveća - objasnio je naš sagovornik.

Nemerljiva šteta

Na pitanje kolika bi bila šteta za Srbiju i srpsku privredu ukoliko bi došlo do gašenja domaćih transportnih preduzeća ili njihovog preseljanja u druge države, Spasić je naglasio:

- Ta šteta je nemerljiva. Ne postoji zemlja koja se oslanja na strane prevoznike. Jednostavno to je neprirodno. Domaća privreda i stanovništvo uvek zavise od domaćih transportnih kapaciteta. Razlog je jednostavan, domaći prevoznici su tu, sigurni su partneri, mogu da odgovore brzo na zahteve, prirodno su jeftiniji u odnosu na druge, pouzdaniji i slično. Nažalost svedoci smo neminovnih seoba dela firmi ili/i dela kamiona u zemlje EU a nažalost, jedan deo firmi se i zatvara. To nikako nije dobro i stalno smo alarmirali kolege iz drugih država da njima još manje odgovara da se naše firme presele kod njih i postanu direktna konkurencija. To smo radili tražeći pomoć u pregovorima sa Evropskom komisijom - kazao je Spasić.

Mandić: Čekam razrešenje sa dužnosti Predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije Neđo Mandić nije želeo da govori o trenutnoj situaciji u kojoj se nalaze srpski vozači i međunarodni transport. - Ja jesam predsednik, ali samo formalno, i čekam razrešenje sa dužnosti na prvom sastanku Upravnog odbora Poslovnog udruženja za međunarodni transport. Zato više nemam ingerencije da daje bilo kakve izjave - kratko je poručio Mandić.

Što se tiče pregovora sa Evropskom komisijom u Briselu sve oči su uprte u Beograd i formiranje nove Vlade Srbije.

- Pregovori su konstantni u smislu stalnih prepiski. Postojala je i Tehnicka radna grupa koju smo dobili nakon januarskih protesta. Ista je prestala sa radom na način što je Komisija rekla “nemamo ništa više da vam kažemo”. Čekamo formiranje nove Vlade od koje ćemo tražiti hitne dalje pregovore i traženje rešenja - istakao je naš sagovornik.

Spasić naglašava da je njihovo udruženje nestranačko i apolitično, te da kontaktiraju isključivo sa zvaničnih institucija.

- Mi bi morali da sačekamo formiranje nove Vlade, predstavnike ministarstava i kabineta Premijera sa kojima bi dalje zajedno nastavili borbu. Koliko je hitno je jasno. Nama je svaki dan bitan i zaista nam je prekopotrebna pomoć. Ovim putem šaljemo apel svima koji preuzimaju dalje nadležnosti da moramo hitno da nastavimo borbu za očuvanje srpske transportne privrede u međunarodnom saobraćaju i sačuvamo vozače u zemlji - poručio je Spasić.

Prelazno rešenje

Hrvatska je uvela D vizu za srpske vozače, a srpski vozači i transportna preduzeća se nadaju da stopama naših komšija krenuti i druge države EU kako bi se vozačima Zapadnog Balkana oomogućilo da rade svoj posao.

- Hrvatska D viza je ovo prelazno rešenje, ali kao što sam rekao imaju ograničene kapacitete za izdavanje viza. Ne može samo jedna zemlja da reši sve zahteve. Zato je potrebno još nekoliko zemalja EU/Šengena da otpočnu sa izdavanjem ovakvih viza. Nažalost za sada su još uvek u fazi odlučivanja mnoge od njih. Najbliže rešenju su Češka i Grčka. Češka je dala predlog potpisivanja Deklaracije o vizama za profesionalne vozače, na koju su dati predlozi za izmenu teksta ali mi sada nemamo informaciju dokle se stiglo sa ovom Deklaracijom. Češka je spremna da par dana nakon potpisivanja otpočne sa apliciranjem za vize. Grčka je u završnoj fazi odluke nadležnih ministarstava i očekujemo konačan stav. Druge zemlje su u fazi razmatranja. Ono što je nama sada bitno je da što pre nadležne institucije nastave rad sa nama na povećanju broja viza i naravno, konačnom rešenju ovog problema za naše vozače - zaključio je Spasić.