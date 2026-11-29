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Na desetak kilometara od Niša, u podnožju Koritnika i nadomak Suve planine, nalazi se Niška Banja, jedno od najpoznatijih tradicionalnih lečilišta u Srbiji. Ovde se vekovima dolazilo zbog tople mineralne vode, a danas se zdravstveni tretmani mogu spojiti sa šetnjama kroz banjski park, opuštanjem u bazenu i izletima do prirodnih i kulturnih znamenitosti juga Srbije.

Niška Banja nije rezervisana samo za starije ljude i pacijente na rehabilitaciji. Ona može biti zanimljiva i mlađima koji žele da pobegnu od gradske gužve, provedu vikend u mirnijem okruženju i isprobaju spa sadržaje, dok ljubitelji istorije imaju dodatni razlog za dolazak su legende o njenim izvorima sežu sve do rimskog doba.

Od Beograda se stiže za oko dva i po do tri sata

Niška Banja je od Beograda udaljena oko 250 kilometara. Automobilom se najčešće putuje auto-putem E75 do Niša, a zatim nastavlja prema banji. U zavisnosti od saobraćaja i polazišta, put traje približno dva i po do tri sata.

Ko ne vozi automobil, može autobusom do Niša, a zatim gradskim prevozom do banje, udaljene oko devet do deset kilometara od centra grada. Autobuska putovanja od Beograda do Niša uglavnom traju oko tri sata, ali pre polaska treba proveriti aktuelni red vožnje. Putovanje vozom traje duže.

Prednost ovog mesta je što se za relativno kratko vreme stiže iz prestonice u mirnije okruženje, a istovremeno su na dohvat ruke Niš, Sićevačka klisura i Jelašnička klisura.

Banja cara Konstantina i srpskih kraljeva

Niška Banja poznata je i kao banja cara Konstantina. Prema istorijskim zapisima i predanju, termalne izvore koristili su još Rimljani, a početkom četvrtog veka toplom vodom navodno se služio i car Konstantin Veliki, rođen u antičkom Naisusu, današnjem Nišu. Prema predanju, voda je olovnim cevima dovođena do njegovog letnjikovca Medijane.

Foto: Marko Karović

Banja se povezuje i sa srpskim vladarskim porodicama, zbog čega je prati naziv "banja srpskih kraljeva“. Ipak, značajniji razvoj savremenog lečilišta počeo je tek u 20. veku. Država je brigu o banji preuzela 1923. godine, prvi banjski lekar postavljen je 1926, a 1935. izgrađeno je takozvano Novo kupatilo, danas poznato kao Staro kupatilo. U narednim godinama banja je postala sve posećenija, a lečenje i rehabilitacija postepeno su se razvijali u organizovanu zdravstvenu delatnost.

Tri poznata izvora i voda temperature oko 38 stepeni

Najveća prirodna vrednost Niške Banje jesu njene termomineralne lekovite vode. Među poznatim izvorima su Glavni, odnosno Kraljev izvor, Suva banja i Školska česma.

Voda sa Glavnog izvora ima temperaturu od približno 38 do 39 stepeni Celzijusa. Slabo je mineralizovana, sadrži kalcijum i magnezijum, a prepoznatljiva je po prisustvu prirodnog radona. Upravo taj sastav, zajedno sa temperaturom vode i drugim prirodnim faktorima, čini osnovu balneoterapije u Niškoj Banji.

Voda se u zdravstvenoj ustanovi koristi za mineralne kupke, hidroterapiju, vežbe u bazenu i druge postupke koje lekar odredi prema zdravstvenom stanju pacijenta. U dogovoru sa lekarom najčešće se preporučuje za sledeća stanja:

Reumatska oboljenja - uključujući reumatoidni artritis u mirnoj fazi, ankilozirajući spondilitis (Bechterevljevu bolest) i druge oblike zapaljenskog reumatizma.

- uključujući reumatoidni artritis u mirnoj fazi, ankilozirajući spondilitis (Bechterevljevu bolest) i druge oblike zapaljenskog reumatizma. Degenerativna oboljenja zglobova i kičme - poput artroze i spondiloze, kao i pojedinih tegoba mišića, tetiva i mekih tkiva.

- poput artroze i spondiloze, kao i pojedinih tegoba mišića, tetiva i mekih tkiva. Oporavak nakon povreda i operacija - naročito posle preloma kostiju i zahvata na kostima i zglobovima.

- naročito posle preloma kostiju i zahvata na kostima i zglobovima. Određena kardiovaskularna stanja - u okviru medicinski nadzirane rehabilitacije stabilnih pacijenata, uključujući neke pacijente nakon infarkta ili operacije srca.

- u okviru medicinski nadzirane rehabilitacije stabilnih pacijenata, uključujući neke pacijente nakon infarkta ili operacije srca. Određena neurološka stanja - poput neuralgija, radikulitisa i posledica povreda perifernih nerava.

- poput neuralgija, radikulitisa i posledica povreda perifernih nerava. Pojedina hronična oboljenja disajnih puteva - kod kojih se, prema proceni lekara, mogu primenjivati inhalacije

Za razliku od običnog bazena, ovde je naglasak na medicinskoj primeni vode, pa tretmane ne treba samostalno birati već isključivo u saglasnosti sa lekarom.

Institut za lečenje i rehabilitaciju

Centralno mesto zdravstvene ponude zauzima Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja“, koji ima tri stacionara - "Radon“, "Zelengora“ i "Terme“ sa ukupno oko 560 postelja. Ustanova se bavi lečenjem i rehabilitacijom osoba sa kardiovaskularnim, reumatskim i ortopedskim oboljenjima, kao i oporavkom posle određenih operacija i povreda.

1/7 Vidi galeriju Niška banja ima za svakog po nešto Foto: Marko Karović

U zavisnosti od zdravstvenih potreba, program može da obuhvati lekarske preglede, hidroterapiju, vežbe, elektroterapiju i primenu lekovitog blata. Sve medicinske procedure sprovode se prema proceni lekara, što je posebno važno kod osoba sa srčanim oboljenjima i drugim hroničnim tegobama.

Međutim, za boravak u Niškoj Banji nije neophodno biti pacijent na stacionarnom lečenju. Postoje mogućnosti za odmor, noćenje sa doručkom i korišćenje pojedinih velnes sadržaja, uz prethodnu proveru dostupnosti, uslova i cena.

Koliko košta smeštaj?

Prema objavljenom cenovniku Instituta, u periodu od 1. novembra do 31. marta ležaj u dvokrevetnoj sobi za banjski medicinski dan košta 6.300 dinara. Taj paket obuhvata smeštaj, tri obroka dnevno, lekarske preglede i određene medicinske usluge. Cena se razlikuje u zavisnosti od vrste sobe i izabranog paketa, a pojedine terapije primenjuju se samo kada ih lekar preporuči.

Za one koji žele samo boravak sa ishranom ili noćenje sa doručkom, Institut ima posebne cenovne kategorije. Zato je važno proveriti šta je uključeno u cenu, jer medicinski paket i običan turistički boravak nisu isto.

U privatnom smeštaju mogu se pronaći sobe i apartmani, a ranije objavljene ponude kretale su se od oko 1.200 dinara po osobi za noćenje što je manje od ručka u Beogradu. Valja napomenuti da su ovo samo orijentacioni podaci i da cene zavise od termina, opremljenosti, broja gostiju i dužine boravka, pa je pre rezervacije potrebno proveriti aktuelnu ponudu.

Šta probati na jugu Srbije?

Boravak u Niškoj Banji dobra je prilika da se upoznaju ukusi niškog kraja. Na jelovnicima se mogu naći roštilj, ćevapi, pljeskavice, meso sa roštilja, domaće supe i čorbe, kao i razna kuvana jela. Ljubitelji lokalnih specijaliteta mogu da potraže i belmuž, tradicionalno jelo od sira i kukuruznog brašna koje se vezuje za širi prostor jugoistočne Srbije.

Belmuž je tradicionalno srpsko jelo Foto: Printscreen/Youtube/MilosTheKuvar

U restoranima u banji postoje i tradicionalne kafanske ponude, pa se ručak može uklopiti u šetnju ili izlet. Kao okvir, za obrok u restoranu treba računati na približno 1.000 do 2.500 dinara po osobi, u zavisnosti od izbora hrane i pića. To nije jedinstven cenovnik i konkretne cene treba proveriti na licu mesta.

Šta obići kada se izađe iz bazena?

Za početak, vredi prošetati banjskim parkom i glavnim šetalištem, obići izvore i uživati u pogledu prema okolnim brdima. Oni koji vole prirodu mogu da se upute ka Koritniku, gde postoje staze i vidikovci, ali bi pre duže šetnje trebalo da provere stanje staza i vremenske uslove.

U blizini se nalaze i dve posebno zanimljive prirodne celine: Sićevačka klisura, poznata po pejzažima duž Nišave, i Jelašnička klisura, zaštićeno područje koje privlači izletnike i ljubitelje penjanja. Za kulturno-istorijski izlet mogu se obići arheološko nalazište Medijana, Niška tvrđava, Ćele-kula, Memorijalni kompleks "Crveni krst“...

Niška Banja nudi više od tople vode i tradicije lečenja, može biti pristupačan predah od svakodnevice, mesto za oporavak i početak upoznavanje juga Srbije. Njena najveća posebnost leži u spoju prirodnih izvora, medicinskog iskustva i blizine grada sa bogatom istorijom.