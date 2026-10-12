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Ovaj mirni gradić, poznat po lekovitoj termalnoj vodi, zelenim parkovima i istorijskom zamku, pruža priliku da se nekoliko dana provede bez žurbe, uz sadržaje koji prijaju i telu i duhu. Dobar odmor ne mora da podrazumeva skupe aranžmane ni daleko putovanje, što banju Đulu čini zanimljivom destinacijom za putnike iz Srbije - odlična ideja za jesenji vikend.

Tamo možete da spojite kupanje, šetnju, dobru hranu i obilazak znamenitosti.. Ono po čemu je Đula posebno poznata krije se duboko ispod zemlje. Termalna voda koja se koristi u banji izvire sa dubine od čak 2.005 metara, a na izvoru dostiže temperaturu od 72 stepena Celzijusa.

Voda je bogata natrijumom i hidrogenkarbonatima, a njena svojstva koriste se u balneoterapiji, naročito kod određenih tegoba sa kičmom i zglobovima, kao i tokom rehabilitacije nakon povreda i operacija. Upravo je ova voda jedan od razloga zbog kojih banja privlači posetioce tokom cele godine, uključujući i hladnije jesenje i zimske mesece.

Termalna banja zbog koje se dolazi u Đulu

Glavna atrakcija grada je Đula Várfürdő, banjski kompleks smešten u zelenom okruženju, u blizini istorijskog zamka. Ima 23 bazena, uključujući termalne i rekreativne sadržaje, a otvoren je tokom cele godine. Jesen je posebno prijatno vreme za ovakav odmor.

Dok je napolju svežije, topla termalna voda pruža priliku da na nekoliko sati zaboravite na obaveze i usporite tempo. U okviru kompleksa postoje i sadržaji za porodice, pa Đula nije namenjena samo parovima i onima koji traže mir već i roditeljima koji žele da spoje kupanje i zabavu za decu.

Dobra vest je da ne morate da rezervišete luksuzni velnes hotel da biste uživali u banji, a tu su i dodatni sadržaji, poput akva parka "AquaPalota" i saunskog kompleksa.

Zamak, parkovi i ulice koje pozivaju na šetnju

Ono što Đulu izdvaja od destinacija koje nude samo banjski odmor jeste njeno istorijsko jezgro. Gradski zamak od opeke, star oko šest vekova, jedna je od najprepoznatljivijih znamenitosti. Okružen je zelenilom i vodom, pa je prijatno mesto za šetnju i fotografisanje, čak i ako niste planirali detaljan obilazak grada. Zamak potiče iz 15. veka i smatra se jedinim očuvanim gotičkim zamkom od opeke u nizijskom delu srednje Evrope.

Njegova priča duga je više od 600 godina, a danas se nalazi u zelenom parku, uz jezerce koje dodatno doprinosi romantičnoj atmosferi. Zamak je 1566. godine izdržao opsadu osmanske vojske čak 62 dana. Branilo ga je oko 2.000 vojnika.

U centru se smenjuju uređene ulice, male prodavnice, kafići i poslastičarnice. Možete da provedete prepodne u banji, a ostatak dana da ostavite za šetnju, kafu i ručak, bez potrebe da stalno gledate na sat. Upravo taj spoj termalnog odmora i malog gradskog izleta daje Đuli posebnu privlačnost.

Grad je poznat i po lokalnoj gastronomiji, naročito po tradicionalnoj đulanskoj kobasici. Ako volite da na putovanju probate nešto karakteristično za kraj koji posećujete, vredi ostaviti mesta i za lokalne specijalitete.

Da li je odmor u Đuli povoljan?

Jeste, naročito ako putovanje organizujete samostalno i ne insistirate na hotelu sa kompletnom velnes ponudom. U gradu postoje pansioni, apartmani i manji smeštajni objekti, pa vredi uporediti nekoliko opcija i izabrati onu koja odgovara vašem budžetu.

Povoljniji smeštaj i odlazak u banju bez dodatnih paketa mogu značajno da smanje ukupne troškove. Za uštedu je korisno da putujete van praznika i da unapred proverite cene ulaznica, smeštaja i parkinga. Ako ostajete samo jednu noć, možete da spojite popodnevno kupanje sa večernjom šetnjom, a sledećeg dana da obiđete zamak i centar pre povratka kući.

Ako želite da ove jeseni pobegnete na nekoliko dana, a da odmor ne bude sveden samo na hotelsku sobu i bazen, ovaj mađarski gradić zaslužuje da se nađe na vašoj listi. Topla termalna voda, zamak od opeke, mirne ulice i prijatan ritam života čine ga zanimljivim izborom za kratko putovanje iz Srbije.