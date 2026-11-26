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Kilogram drvenog peleta u Sremskoj Mitrovici košta 46 dinara, odnosno 46.000 dinara po toni. Iako na tržištu Srbije ima dovoljno ovog ogreva, a potražnja opada, cene se i dalje kreću između 42.000 i 48.000 dinara po toni. Postoje najave mogućeg pojeftinjenja do kraja godine, ali za sada nema potvrde kada bi cene mogle da budu snižene.

Za domaćinstva koja koriste pelet za grejanje, nabavka ogreva predstavlja značajan izdatak. Po trenutnoj ceni u Sremskoj Mitrovici, za tri tone potrebno je izdvojiti 138.000 dinara, dok četiri tone koštaju 184.000 dinara, bez eventualnih troškova dostave.

Cena standardnog džaka od 15 kilograma iznosi 690 dinara.

Skočila potražnja za peletom Foto: Kurir Televizija

Peleta ima dovoljno, ali pojeftinjenja nema

Prema informacijama sa tržišta, stovarišta su dobro snabdevena, dok interesovanje kupaca postepeno opada.

Uprkos tome, trgovci i proizvođači još ne spuštaju značajnije prodajne cene.

Jedan od razloga je to što su proizvođači tokom prethodnog perioda dobro poslovali, pa trenutno nemaju izražen finansijski pritisak da snižavaju cene.

Trgovci, s druge strane, nastoje da prodaju postojeće zalihe bez gubitaka, posebno ukoliko su pelet nabavljali po višim cenama.

Foto: Profimedia

Zbog toga se smanjena potražnja još nije značajnije odrazila na maloprodajne cene.

U Sremskoj Mitrovici tona 46.000 dinara

Na lokalnom tržištu u Sremskoj Mitrovici kilogram peleta košta 46 dinara, odnosno 46.000 dinara po toni.

Tokom avgusta pelet se u ovom gradu mogao pronaći za 37.000 do 38.000 dinara po toni, dok su pojedine ponude dostizale 44.000 dinara.

U poređenju sa najnižom tadašnjom ponudom, sadašnja cena je viša za 9.000 dinara po toni.

Foto: Profimedia

Ipak, reč je o poređenju različitih ponuda, a ne o praćenju cene istog proizvoda kod istog trgovca.

Za domaćinstvo koje tokom grejne sezone potroši četiri tone, sadašnja cena predstavlja izdatak od 184.000 dinara.

Postoje najave mogućeg pojeftinjenja

Dobra snabdevenost tržišta i smanjenje potražnje stvaraju uslove za eventualno snižavanje cena peleta.

Prema procenama koje su se pojavile u javnosti, proizvođači i trgovci mogli bi u narednom periodu da razmotre korekciju cena ukoliko se nastavi pad interesovanja kupaca.

Međutim, nema potvrde da će do pojeftinjenja doći do kraja decembra, niti koliko bi ono moglo da iznosi.

Istovremeno, ranije su se pojavljivale i najave da bi tona peleta mogla da dostigne 55.000 ili čak 60.000 dinara, ali takve cene za sada nisu potvrđene kao preovlađujuće na tržištu.

Konačno kretanje cena zavisiće od potražnje tokom zime, raspoloživih zaliha, troškova proizvodnje i cena drugih energenata.

Koliko bi građani uštedeli ako pelet pojeftini?

Ako bi cena sa sadašnjih 46.000 dinara pala na 42.000 dinara po toni, domaćinstvo koje kupuje tri tone uštedelo bi 12.000 dinara.

Za četiri tone ušteda bi iznosila 16.000 dinara.

U slučaju pada na 40.000 dinara po toni, razlika bi bila još veća - 18.000 dinara za tri tone, odnosno 24.000 dinara za četiri tone.

Ipak, ovi iznosi predstavljaju samo računicu mogućih ušteda, a ne najavu budućih prodajnih cena.

Kupiti sada ili čekati nižu cenu?

Za građane koji su već obezbedili dovoljne količine peleta za naredni period, eventualno pojeftinjenje moglo bi da znači povoljniju dodatnu nabavku.

pelet Foto: Profimedia

Međutim, oni koji nisu obezbedili ogrev za zimu ne mogu sa sigurnošću računati na niže cene.

Prilikom kupovine važno je proveriti kvalitet peleta, deklaraciju, količinu u pakovanju i uslove dostave.

Pelet slabijeg kvaliteta može dovesti do veće potrošnje i dodatnih troškova održavanja kotla, pa najniža cena ne mora uvek da znači i najjeftinije grejanje.