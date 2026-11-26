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Održavanje visokog privrednog rasta, nove investicije, energetika, poljoprivreda i ulaganje u znanje postaju ključni izazovi za novu vlast, ocenjuju sagovornici za Kurir Biznis.

Ekonomista i savetnik za stane investicije Milan Kovačević, kaže da će jedan od glavnih izazova nove vlasti biti kako održati privredni rast koji će, zahvaljujući građevinskim radovima za pripremu izložbe Ekspo 2027 ove godine u trećem kvartalu biti oko četiri odsto.

- To je visok procenat, ali je on jednokratan i bilo bi dobro kad bi Ekspo dao efekat i ubuduće. Ako tog pozitivnog efekta ne bude, onda će doći do pada BDP, i to će biti propala investicija. Nova vlast ne može mnogo uticati koliko će se na tome zaraditi, a velika je verovatnoća da neće biti dobar ekonomski efekat i da će privredni rast neminovno opasti, jer je ove godine porastao zbog tih građevinskih radova - smatra Kovačević.

Odlaze već neko vreme

Prema njegovim rečima, druga bitna stvar je što se već neko vreme strani investitori povlače iz Srbije.

- Strane kompanije su kod nas ulagale zbog jeftine radne snage i zbog velikih subvencija kojima su izgradili dobar deo njihovih fabrika. Pošto su zarade porasle, oni su počeli da se povlače. Zato će biti potrebno, prvo, dobro snimiti sadašnje potencijale naše ekonomije da raste, jer smo mi jako zaostali u Evropi kad se posmatra duži vremenski period, a to znači da bi trebalo menjati koncept ekonomske politike kod nas. Imamo neke glavne naznake u programu, a jedna je da će se napustiti veliko subvencionisanje, a to znači da će biti potrebno što više ulagati u znanje i obrazovanje da bi dobili više ljudi koji mogu da zarađuju, da bolje koriste nove mogućnosti veštačke inteligencije i novih tehnologija. Imamo poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo u slatkim vodama i rudarstvo i to su oblasti u kojima imamo mogućnost za napredak - objašnjava Kovačević.

On dodaje da rudarstvo ne bi trebalo da se tretira kod dosad i da se mora popraviti zakon u toj oblasti.

- Ne bi trebalo da se daju licence nekome da istražuje, pa kad on nađe bogat rudnik, onda mu damo koncesiju da ga iskorišćava za bagatelno malu naknadu. Istovremeno ćemo morati popraviti zakonodavstvo koje postavlja stroge ekološke granice za rudarstvo. Isto ćemo morati da uradimo i u poljoprivredi i šumarstvu, jer smo tu napravili mnogo ekoloških problema. Moramo očuvati vodu, vazduh i ubuduće moramo raditi ono što popravlja kvalitet života ljudi, bolje organizovati zdravstvo, prosvetu i kulturu, što bi onda dovelo do vraćanja naših ljudi iz dijaspore koji imaju i kapitala i znanja, umesto što smo visokoškolovane ljude puštali da odlaze u inostranstvo - zaključuje Kovačević.

Prioriteti nove vlade

Urednica portala Magazin Biznis Radojka Nikolić smatra da je energetika jedna od tema kojom će nova vlada morati posebno da se bavi.

- Ono što se vidi iz programa Studentske liste jeste da EPS treba da ostane u državnom vlasništvu i da sve kompanije koje su od vitalnog značaja za privredu i ekonomiju zemlje treba da budu u državnom vlasništvu - rekla je Nikolićeva za RTS.

Kada je reč o NIS-u, Nikolićeva je ocenila da će to biti izazov za svaku vlast, jer je reč o veoma značajnoj kompaniji i jednom od glavnih snabdevača na domaćem tržištu, a koja je istovremeno i izvoznik naftnih derivata. Podsetila je da je kompanija pod američkim sankcijama i da odluke o njihovom ukidanju ne zavise od nove vlade, već od američke administracije i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK).

Radojka Nikolić je kao važne mere nove vlade izdvojila i progresivno oporezivanje, manje izdvajanje za doprinose na plate i nastojanje da prihodi stanovništva budu veći, a opterećenja privrede manja.