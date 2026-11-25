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Poskupeli kvadrati i na obodima Beograda

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Više od 18.500 evra po kvadratnom metru traži jedan vlasnik stana u Splitu, uveren da će za nekretninu površine 70 kvadrata pronaći kupca spremnog da izdvoji čak 1,3 miliona evra.

Ovaj ekstremni primer ilustruje paradoks hrvatskog tržišta nekretnina: broj kupoprodaja za pet godina smanjen je za 31 odsto, dok su stanovi poskupeli za 73 odsto.

To pokazuju rezultati istraživanja Hrvatskog udruženja posrednika nekretninama (HUPN), koje je obuhvatilo više od 200.000 kupoprodajnih transakcija.

Ni rast plata ne može da isprati cene kvadrata

Prosečna neto zarada povećana je za 53 odsto tokom posmatranog perioda, ali je kupovna moć građana na tržištu nekretnina oslabila.

Dok je 2021. godine prosečna plata vredela 0,61 kvadratni metar stana, danas pokriva tek 0,51 kvadrat. Najveći udar pretrpeli su kupci manjih stanova, čija je cena po kvadratu skočila za 88 odsto.

Nekretnine do 100.000 evra nekada su činile 56 odsto prodatih stanova, a njihov udeo danas iznosi svega 16 odsto, kako prenosi Al Džazira Balkans.

Split skuplji čak i od Dubrovnika

Prema podacima za 2026. godinu, najskuplji kvadrati u Hrvatskoj nalaze se u tri grada:

Split — 4.407 evra po kvadratnom metru;

— 4.407 evra po kvadratnom metru; Dubrovnik — 4.354 evra;

— 4.354 evra; Zagreb — 3.440 evra. Za 70 kvadrata traži cenu kakve nema ni u Milanu

Branko Papeš, direktor jedne hrvatske agencije za nekretnine, smatra da uobičajeni odnos ponude i potražnje na ovom tržištu ne funkcioniše.

Govoreći o vlasniku koji za stan u Splitu traži 1,3 miliona evra, Papeš je upozorio da bi realizacija takve prodaje mogla dodatno da podstakne nerealna očekivanja drugih prodavaca.

- Mi smo ludo tržište i sva pravila ekonomije kod nas ne funkcionišu - rekao je Papeš.

Prema njegovoj oceni, veliki broj potencijalnih kupaca u odnosu na broj prodavaca čini nekretnine na atraktivnim lokacijama sve nedostupnijim domaćem stanovništvu.