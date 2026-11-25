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Penzioneri koji sada primaju 56.000 dinara mesečno posle povećanja od 7,5 odsto primaće 60.200 dinara. Povećanje od 7,5 odsto potvrđeno je rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a primenjivaće se počev od penzije za decembar 2026. godine.

Njihova penzija biće veća za 4.200 dinara mesečno.

Kako raste penzija od 56.000 dinara Da biste izračunali koliko će iznositi vaša penzija posle povećanja, sadašnji iznos pomnožite sa 1,075. Tako penzija od 56.000 dinara raste za 4.200 dinara i iznosi 60.200 dinara.

Iako je procenat povećanja isti za sve penzionere, iznos koji će dobiti zavisi od visine njihove dosadašnje penzije. Na svakih 10.000 dinara penzije povećanje iznosi 750 dinara. Usklađivanje od 7,5 odsto primenjuje se od 1. decembra 2026. godine. Prvi uvećani iznos penzioneri će dobiti uz penziju za decembar, koja se isplaćuje u januaru 2027. godine.

Povećane tokom 2026. godine

Podsećamo, ovo nije prvo usklađivanje penzija u poslednjem periodu. Prethodno povećanje od 12,2 odsto primenjivalo se od 1. decembra 2025. godine, a ove uvećane penzije isplaćene su početkom januara 2026. godine.

Tako su penzioneri početkom 2026. godine već imali povećanje prinadležnosti na osnovu prethodnog usklađivanja, dok novo povećanje od 7,5 odsto stupa na snagu u decembru.

Usklađivanje penzija zakonski se obavlja prema propisanoj formuli, koja uzima u obzir kretanje zarada i potrošačkih cena, u zavisnosti od učešća penzija u bruto domaćem proizvodu. Zbog toga se povećanja ne određuju proizvoljno, već na osnovu zakonom utvrđenih parametara. Nije potrebno podnositi posebne zahteve, jer Fond PIO usklađivanje obavlja automatski, po službenoj dužnosti.

Biznis Kurir/Blic