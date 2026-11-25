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Administracija američkog predsednika Donalda Trampa predložila je danas uvođenje novih carina za 14 trgovinskih partnera, uključujući Kinu, Evropsku uniju, Japan i Indiju, u okviru istrage o prekomernim industrijskim kapacitetima koji, prema oceni Vašingtona, narušavaju konkurenciju i opterećuju američku privredu.

Nove carinske mere zasnivaju se na odeljku 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine, koji američkoj administraciji omogućava da uvodi dodatne dažbine kao odgovor na strane trgovinske prakse koje smatra nepravednim, diskriminatornim ili štetnim po američku trgovinu, prenosi CNBC.

Istraga o prekomernim proizvodnim kapacitetima obuhvata ukupno 16 ekonomija, među kojima su, pored Kine i EU, Japan i Indija.

Foto: AP

Prema navodima visokog američkog zvaničnika, navedene ekonomije stvaraju, održavaju ili doprinose strukturnom višku proizvodnih kapaciteta u industrijskim sektorima, što stvara pritisak na američke proizvođače.

Vašington smatra da takva prekomerna proizvodnja, često podržana državnim subvencijama, omogućava plasiranje jeftinije robe na svetska tržišta i potkopava konkurentnost američke industrije.

Nove carine i postojeći trgovinski sporazumi

Nove carine neće se sabirati sa postojećim dažbinama, osim u slučaju Kine, na koju će se dodatne mere primenjivati povrh carine od 25 odsto uvedene 2018. godine zbog navodnog prisilnog transfera tehnologije.

Prema američkom zvaničniku, nove stope neće premašiti nivoe predviđene okvirnim trgovinskim sporazumima koje su SAD ranije postigle sa svojim partnerima.

Foto: Alex Brandon/AP

Kada je reč o Kini, nove dažbine mogle bi da dostignu ukupno 40 odsto ukoliko Peking ne bude poštovao dogovor o trgovinskom primirju postignut na sastanku Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Busanu u oktobru 2025. godine.

Nakon tog dogovora, carine na kineski izvoz u SAD smanjene su na 47 odsto, podseća CNBC.

Kina odbacuje američke tvrdnje

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je američke tvrdnje o prekomernim industrijskim kapacitetima, ocenjujući da takav problem zapravo ne postoji.

Nove mere dolaze nakon što je Vrhovni sud SAD u februaru poništio deo ranije uvedenih Trampovih carina, koje su bile zasnovane na Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA).

Administracija je potom koristila druge odredbe američkog trgovinskog zakonodavstva za uvođenje novih dažbina.