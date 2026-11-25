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U međunarodnoj akciji protiv prevara s hranom, koja je obuhvatila 57 zemalja, razotkrivene su brojne kriminalne aktivnosti, uključujući falsifikovanje maslinovog ulja i meda, dok je vrednost zaplenjenih proizvoda premašila 79 miliona evra.

U međunarodnoj akciji protiv prevara s hranom, sprovedenoj u 57 zemalja među kojima je i Hrvatska, uhapšeno je 79 osoba i razbijeno 18 kriminalnih grupa, a zaplenjena je roba vredna 79 miliona evra, saopštio je Evropol. Operaciju OPSON XV, koja je trajala od decembra 2025. do maja 2026. godine, koordinirali su Evropol i Interpol uz podršku Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF), Evropske komisije i operativnih partnera. U okviru akcije sprovedena je 17.071 inspekcija, a pravosudnim organima prijavljeno je 428 osoba. Vrednost zaplenjenih proizvoda procenjena je na više od 79 miliona evra. Zaplenjeno je više od 1,65 miliona kilograma nekvalitetne hrane, 227.800 litara falsifikovanih pića i 526.328 falsifikovanih artikala.

Među najčešće falsifikovanim ili nekvalitetnim proizvodima bili su meso i mesne prerađevine, alkoholna pića, kao i voće i povrće. Nepravilnosti su otkrivene i kod masti i ulja, plodova mora, stočne hrane i bezalkoholnih pića. Kriminalne grupe bavile su se prepakivanjem hrane kojoj je istekao rok trajanja, kao i proizvodnjom i distribucijom ilegalnih dodataka ishrani koji su sadržali nedeklarisane farmaceutske sastojke, a utvrđena su i kršenja higijenskih propisa u proizvodnim pogonima.

Biljno ulje prodavali kao maslinovo, a med falsifikovali šećernim sirupom

U Portugalu je razotkrivena prevara u kojoj se biljno ulje prodavalo kao visokokvalitetno devičansko maslinovo ulje, između ostalog i putem društvenih mreža. Zaplenjeno je 10.000 litara lažno deklarisanog ulja, 340 litara neregistrovanog likera, oko 200.000 evra u gotovini, kao i vatreno oružje i municija. U Kanadi je zaplenjeno više od deset tona meda falsifikovanog šećernim sirupima, a prevara je otkrivena metodom nuklearne magnetne rezonance, kojom se proveravaju čistoća i autentičnost proizvoda. Evropol upozorava da takvo falsifikovanje meda može predstavljati zdravstveni rizik za osobe obolele od dijabetesa.

Zajedničkom akcijom belgijskih i italijanskih vlasti otkrivene su nepravilnosti u trgovini konjskim mesom, uključujući falsifikovane pasoše za životinje, ponovno korišćenje mikročipova i prisustvo ostataka zabranjenih veterinarskih lekova. U Španiji su uhapšene dve osobe zbog prodaje 227 kilograma ukradene ribe iz uzgoja koja je deklarisana kao riba ulovljena u prirodi, dok su u Bugarskoj inspektori zaplenili gotovo 36 tona neoznačene hrane i hrane kojoj je istekao rok trajanja.

Falsifikovano vino vredno gotovo 600.000 evra

Saradnjom britanskih i italijanskih vlasti pronađeno je 90 paleta falsifikovanog vina i proseka, čija je maloprodajna vrednost procenjena na gotovo 600.000 evra. Forenzičkim ispitivanjima potvrđeno je da je većina boca bila falsifikovana ili pogrešno označena. U Turskoj je zaplenjeno 4.150 litara falsifikovanog maslinovog ulja i 970.000 pakovanih prehrambenih proizvoda, ukupne procenjene vrednosti 750.000 evra, dok je u Brazilu zaplenjeno 90 tona falsifikovanog šećera i soje.

Evropol upozorava da prevare s hranom, uključujući falsifikovanje, pogrešno deklarisanje i prodaju nekvalitetnih proizvoda, predstavljaju ozbiljan rizik za javno zdravlje, narušavaju poverenje potrošača i štete preduzećima koja posluju zakonito.

Falsifikovana i neispravna hrana može izazvati bolesti, ugroziti standarde bezbednosti hrane i narušiti tržišnu konkurenciju, ističu iz Evropola, koji u saradnji sa Evropskom komisijom pruža podršku državama članicama EU u razbijanju međunarodnih kriminalnih mreža uključenih u prevare s hranom.