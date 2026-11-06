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Davor Macura, osumnjičen da je iz trezora svoje Alta banke prisvojio više od 45 milijardi dinara (više od 380 miliona evra), u tome nije uspeo samo prostim iznošenjem para u kešu, otkriva naredba o sprovođenju istrage tužilaštva u koju je portal Krik imao uvid.

Do novca je Macura, kako se tvrdi u dokumentu tužilaštva, dolazio na dva načina - prvi je podrazumevao fizičko iznošenje gotovine iz centralnog trezora banke, a tako je, kako se veruje, izneto gotovo 17 miliona evra. Ostatak para je prisvojen fiktivnim evidentiranjem pazara menjačnica, a novac je, umesto u sefu, završavao u njegovom džepu.

Keš tek treba pronaći

S obzirom na to da je Macura novac uzimao u periodu od šest godina, postavlja se pitanje da li je moguće i kako danas ući u trag tom novcu.

Kako za Biznis Kurir objašnjava poreski savetnik Milan Trbojević, novac koji ide preko računa lako se prati, a kad je keš u pitanju, on mora fizički da se pronađe - ako ga ima.

- Ući u trag kešu nije jednostavno, jer se ne zna da li je on taj novac uplaćivao kao pozajmicu ili ga potrošio kupujući vredne stvari ili nekretnine bez dokaza o poreklu imovine. Kada pogledate imovinu, ako nema dokaza kroz poreske prijave ili kredite, onda se sumnja da je to nestala gotovina. Međutim, nikad ne može sto posto da se utvrdi od čega je taj keš, da li ga je stekao na neki drugi neregularan način ili je to baš taj novac koji je iznosio iz banke i menjačnica - objasnio je Trbojević.

Foto: Kurir Televizija

Izvlačenje novca Macura je, kako tužilaštvo sumnja, novac iz trezora uzimao za sebe kao predsednik Upravnog odbora Alta banke. U tome su mu pomagala dvojica zaposlenih - direktor odeljenja trezora i upravljanja gotovinom, kao i saradnik za trezorsko poslovanje. Macura je, kako se navodi, zahtevao od osumnjičenih saradnika da mu iz trezora banke iznesu novac, ali da o tome ne ostave nikakav pisani trag i ne zabeleže njegovo iznošenje u zvaničnoj dokumentaciji, što su oni i činili. Na ovaj način su iz trezora banke izneli gotovo 17 miliona evra, tvrdi tužilaštvo. Istovremeno, Macura je, tvrdi tužilaštvo u naredbi, dostavljao naloge za uplatu pazara menjačnice "Alta Pay", na osnovu kojih je evidentirano da je novac primljen u centralni trezor banke, ali taj novac nikad nije stizao u trezor, već ga je, prema sumnjama tužilaštva, Macura zadržavao za sebe. Na ovaj način je prisvojio je, tvrdi tužilaštvo, 370 miliona evra, piše Krik.

Iako se u javnosti dosta spekuliše da li je Macura gotovinu izneo iz zemlje, naš sagovornik objašnjava da to nije jednostavno kako ljudi misle.

- U pitanju je više miliona evra, i da biste to izneli iz zemlje, vi morate keš da prenesete ne samo preko srpske granice, gde, recimo, mogu da ga propuste, već i preko više međunarodnih granica, gde je rizik da vas uhvate s novcem vrlo visok. Milion evra kad složite, pun je gepek automobila. Izračunajte koliko puta treba da izađete iz zemlje da biste izneli toliki novac a da vas ne uhvate - dodao je on.

Sakriven ili potrošen

Trbojević ne isključuje ni mogućnost da je keš zapravo ostao sakriven negde u Srbiji kao u onaj ćup zlata u "Porodičnom blagu" ili je jednostavno potrošen.

- Možemo sada da spekulišemo s raznim teorijama, a istinu će utvrditi istraga. Ono što je meni zanimljivo jeste to uzimanje novca iz menjačnica koje mora da ostavi neki knjigovostveni trag. Ili ga je on uplaćivao u banku, na papiru i u knjigama taj novac je postojao, ali ga je uzimao iz trezora bez papira. Sad se postavlja pitanje ko je radio obaveznu reviziju i da li je video da ima puno neuplaćenog pazara - objasnio je Trbojević.

Prema njegovim rečima, najveći broj prevara odnosi se na knjigovostveno štelovanje, a ne iznošenje keša.

- Na kraju će biti teško konačno utvrditi pravu istinu, ali on može biti osuđen čak i ako se taj nestali keš ne pronađe, jer se presuda donosi za poresku utaju i nestanak novca - zaključio je naš sagovornik.