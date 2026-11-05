Slušaj vest

Postoje gradovi koji turistima prodaju suvenire, lokalne proizvode i uspomene, a Karlovac je odlučio da ode korak dalje. U ovom hrvatskom gradu, poznatom po četiri reke, doslovno prodaju – maglu! Iako na prvi pogled zvuči kao šala, reč je o neobičnoj turističkoj ideji koja je postala prepoznatljiv deo gradske ponude i Karlovac dovela čak i do međunarodnih medija.

Za sve postoji dobar razlog. Zbog svog geografskog položaja na četiri reke, Karlovac je poznat po čestim maglovitim periodima, koji ponekad mogu da traju danima, pa čak i nedeljama. Ono što bi mnogima predstavljalo samo vremensku neprijatnost, stanovnici Karlovca odlučili su da pretvore u svoju posebnost.

Tako je nastala ideja o prodaji magle, a potom i Fog Festival, manifestacija koja se već četvrtu godinu zaredom održava u ovom gradu i čitavu nedelju posvećuje upravo ovoj meteorološkoj pojavi.

Kako je Karlovac počeo da prodaje maglu i završio na BBC-ju?

Iza neobične ideje o prodaji magle krije se marketinška kampanja čiji je cilj bio da poveća prepoznatljivost Karlovca kao turističke destinacije. Osnivačica Fog Festivala Morana Rožman otkrila je kako je sve počelo, uz dozu humora koja je očigledno bila važan deo čitavog projekta.

"Ideja o prodaji magle krenula je od toga da se od prodaje magle dobro živi, pa smo i mi odlučili da se obogatimo. Još uvek nismo... Bila je to zapravo gerilska marketinška kampanja za povećanje vidljivosti Karlovca na turističkoj mapi sveta. To je bila najuspešnija kampanja na području grada, ako ne i šire, kojom smo na kraju stigli i do BBC-ja ", rekla je Rožman za HRT.

Tako je dosetka o prodaji nečega što je inače besplatno i što mnogi gradovi pokušavaju da izbegnu prerasla u turistički projekat koji je privukao pažnju i van granica Hrvatske.

A ako tokom festivalske nedelje u Karlovcu ne uspete da pronađete maglu na ulicama, ne znači da ne možete da je kupite. Organizatori su se pobrinuli da bude dostupna i kao suvenir, bezbedno upakovana za sve one koji žele da deo karlovačke posebnosti ponesu kući.

Više od 140 autora prijavilo fotografije magle

Fog Festival već četvrtu godinu zaredom donosi čitav niz događaja, a program počinje izložbom fotografija. Tema je, naravno, magla, koja se u ovom gradu posmatra iz različitih uglova i pretvara u zanimljiv fotografski motiv.

Interesovanje za ovogodišnji konkurs bilo je veliko. Prijavilo se više od 140 autora, a stručni žiri izdvojio je tri fotografije koje su proglašene najboljima.

Među onima koji maglu često sreću na terenu nalazi se i fotoreporter Igor Čepurkovski, kome je ona jedan od karakterističnih motiva Karlovca.

Ja sam uvek negde na putu, pa magla dođe onako usput, kao jedan od karlovačkih motiva - rekao je Čepurkovski.

Upravo takve fotografije pokazuju kako vremenska pojava koju mnogi povezuju sa lošom vidljivošću i tmurnim danima može da postane zanimljiv umetnički motiv.

Magla u Karlovcu nije samo turistička atrakcija već i tema o kojoj se uči od najranijeg uzrasta. Svoje znanje o ovoj pojavi na ovogodišnjem festivalu predstavili su i učenici Osnovne škole Dubovac. Dvojica dvanaestogodišnjaka pripremila su plakate kojima su pokušala da objasne šta je magla i kakav uticaj može da ima na ljude.

Andrej Ožura istakao je da su tokom istraživanja naučili da sama magla nije nužno štetna, ali da u određenim okolnostima može da utiče na zdravlje.

Naučili smo da magla nije štetna kao pojava, ali može biti štetna za naše zdravlje - rekao je Ožura.

Njegov školski drug Mark Buturajac dodatno je objasnio da problem može da nastane u kombinaciji sa drugim faktorima, naročito kada postoji lokalno zagađenje vazduha.

Uz veće strujanje čestica i lokalno zagađenje može mnogo više da doprinese povećanju respiratornih bolesti - dodao je Buturajac.

Mladi Karlovčani tako su podsetili da maglu ne treba posmatrati samo kao zanimljiv prirodni fenomen. Njeni efekti na zdravlje zavise i od kvaliteta vazduha i prisustva zagađujućih čestica.

U karlovačkoj magli može da se zaluta, ali i pronađe posebnost grada

Za pojedine stanovnike magla je toliko povezana sa Karlovcem da je postala deo ličnih uspomena i doživljaja grada.

To potvrđuje i Biserka Ćurčija, učiteljica savetnica u Osnovnoj školi Dubovac, koja se u Karlovac doselila kao mlada devojka.

Nisam rođena u Karlovcu. Došla sam kao mlada devojka i malo sam se izgubila u karlovačkoj magli. Ali čovek se definitivno navikne. To je svojevrstan fenomen i posebnost Karlovca - ispričala je Ćurčija.

Njena anegdota dobro opisuje odnos stanovnika prema pojavi koja je u ovom gradu mnogo više od obične vremenske prognoze. Magla je deo lokalnog identiteta, svakodnevice i, zahvaljujući festivalu, turističke ponude.

Ovogodišnji Fog Festival ne završava se na fotografijama i edukativnim plakatima. Tokom festivalske nedelje posetioce očekuje niz neobičnih aktivnosti kojima se magla predstavlja kroz gastronomiju, umetnost, kreativne radionice i zabavu.

Tako će posetioci moći da probaju posebne maglovite koktele i hranu, saznaju više o ovoj meteorološkoj pojavi, okušaju se u njenom oslikavanju ili učestvuju u izradi sapuna inspirisanih maglom.

Posebnu pažnju privlači i program najavljen za subotu, kada je organizovana noćna šetnja grobljem. Iako ostaje pitanje da li će se tokom šetnje pojaviti i prava karlovačka magla, organizatore to neće zaustaviti. Program će biti održan bez obzira na vremenske prilike.

Tako Karlovac još jednom pokazuje da i od nečega što mnogi smatraju običnom vremenskom nepogodom može da se napravi prepoznatljiva turistička priča.