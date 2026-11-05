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Prva od dve TBM mašine, poznatije kao „krtice“, namenjene za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa, danas je stigla u Luku Pančevo, čime je ostvaren značajan pomak u pripremama za početak radova na izgradnji metro tunela.

Mašina, dugačka 108 metara i teška oko 1.800 tona, predstavlja složen inženjerski sistem, čije je dopremanje do Srbije realizovano kroz kompleksnu međunarodnu logističku operaciju. Transport je organizovan u više faza i različitim vidovima prevoza. Pojedini segmenti TBM mašine dopremljeni su drumskim putem iz luke Konstanca u Rumuniji, uz angažovanje 29 kamiona, i već se nalaze u Srbiji, gde su uskladišteni u Beogradu. Glavni deo mašine transportovan je morskim putem iz Kine do Evrope, a potom Dunavom do Luke Pančevo, gde je danas pristigao.

U narednom periodu predstoji transport glavnog dela mašine iz Luke Pančevo do lansirnog mesta na lokaciji buduće stanice „Bele vode“ na Makišu, gde će biti obavljena montaža i tehnička priprema za početak iskopavanja tunela. Druga TBM mašina, takođe namenjena za izgradnju podzemnih tunela prve linije metroa, trenutno se nalazi u transportu ka Srbiji.

1/6 Vidi galeriju Kineska krtica za metro stigla u Beograd Foto: Beogradski metro i voz

Planirano je da jedna TBM mašina započne iskopavanje sa lokacije buduće stanice „Bele vode“ na Makišu, u pravcu stanice „Sajam“, dok će druga započeti radove sa lansirnog šahta na Karaburmi, u blizini Pančevačkog mosta. Podzemni tunel, ukupne dužine oko 11 kilometara, podeljen je na dve deonice, što će omogućiti da dve mašine istovremeno izvode radove sa suprotnih strana trase i napreduju jedna drugoj u susret. Ovakva organizacija radova omogućiće efikasniju realizaciju jednog od tehnički najzahtevnijih delova prve linije metroa.

Obe TBM mašine proizvedene su u fabrici kompanije CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation) u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno prošle fabrička ispitivanja tehničke ispravnosti (Factory Acceptance Test – FAT). Tokom ispitivanja provereni su svi ključni mehanički, hidraulični, električni i upravljački sistemi, čime je potvrđeno da mašine ispunjavaju propisane tehničke standarde i da su spremne za transport i predstojeće aktivnosti na projektu.

Dolazak prve TBM mašine u Srbiju označava početak nove etape u pripremi za izgradnju podzemnog dela prve linije beogradskog metroa i predstavlja konkretan pomak ka realizaciji jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Beogradu.

JKP „Beogradski metro i voz“ nastavlja da, u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, sprovodi aktivnosti na izgradnji savremenog metro sistema, koji će značajno unaprediti javni prevoz i saobraćajnu povezanost Beograda.