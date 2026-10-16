- Kako dobijamo građevinske dozvole, tako radimo. Vi ćete na svim stanicama naredne godine videti radove. Na 21 stanici ćete videti radove! Ta krtica ima 1800 tona, to je ogromna mašina koja radi 10 metara dnevno. Oni će se naći na Sajmu, i mi ćemo do 2029. godine završiti sve radove što se tiče prve linije metroa. Naručili smo kompozicije koje se rade u Francuskoj. Nakon toga idu testiranja oko 6 meseci. I do 2031. godine imamo prvu liniju metroa, ali i završetak druge linije. Mi kasnimo, mnogo smo vremena izgubili na geodeziju i geomehaniku. Nikada naši građevinci nisu radili metro, i morali su da se upoznaju sa time - rekao je on.