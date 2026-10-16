BEOGRADSKI METRO GOTOV DO 2029. GODINE Siniša Mali: Investiramo i nećemo stati, to je takođe i novi izvor rast
- Prva linija beogradskog metroa biće građevinski završena do 2029. godine, a puštena u rad do 2031, najavio je Siniša Mali.
- Na 21 stanici naredne godine trebalo bi da počnu radovi, dok su kompozicije naručene u Francuskoj i slede oko šest meseci testiranja.
Prva linija beogradskog metroa biće građevinski završena do 2029. godine, a puštena u rad do 2031., najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali gostujući na Kurir TV.
Siniša Mali najavio je da će prva linija metroa početi sa radom 2031. godine.
- Kako dobijamo građevinske dozvole, tako radimo. Vi ćete na svim stanicama naredne godine videti radove. Na 21 stanici ćete videti radove! Ta krtica ima 1800 tona, to je ogromna mašina koja radi 10 metara dnevno. Oni će se naći na Sajmu, i mi ćemo do 2029. godine završiti sve radove što se tiče prve linije metroa. Naručili smo kompozicije koje se rade u Francuskoj. Nakon toga idu testiranja oko 6 meseci. I do 2031. godine imamo prvu liniju metroa, ali i završetak druge linije. Mi kasnimo, mnogo smo vremena izgubili na geodeziju i geomehaniku. Nikada naši građevinci nisu radili metro, i morali su da se upoznaju sa time - rekao je on.
Dodaje da je taj veliki projekat rešenje za sve saobraćajne probleme u gradu.
- Investiramo i nećemo stati. A to je takođe i novi izvor rasta. Vi sa razvojem metroa podstičete rast građevinske industrije, podižete atraktivnost Beograda, ponovo dolaze investitori - rekao je on.
Siniša Mali govorio je i o predstojećim izborima, a više o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti.
(Kurir.rs)