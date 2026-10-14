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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da se kineska TBM odnosno ''mašina krtica'' trenutno nalazi na granici sa Rumunijom i da će stići u luku Pančevo kada se podigne vodostaj Dunava.

Mali je, tokom obilaska lansirnog mesta TBM u Makiškom polju, gde je planirana i četvrta stanica prve linije beogradskog metroa, rekao i da očekuje da svi građevinski radovi na prvoj liniji metroa budu završeni do kraja 2029. godine, nakon čega sledi period od šest do osam meseci za proveru i testiranje sistema.

- TBM je jedno čudo od mašine, teška je 1.800 tona, dugačka više od 100 metara, a prečnik joj je skoro 10 metara - rekao je Mali.

Foto: Amir Hamzagić/Tačno

On je naveo da su počeli i građevinski radovi na metro stanici kod Pančevačkog mosta, na Karaburmi, koja će biti ulazno okno za drugu tunelsku krticu. Prema njegovim rečima, nakon sklapanja i stavljanja bušilica u funkciju, tuneli će se kopati iz pravca Makiša i Karaburme prema Sajmu, gde bi trebalo da se spoje.

Kopaju 10 metara dnevno

Mali je naveo da će krtice, kada počnu da rade, moći da iskopaju oko 10 metara dnevno, radeći 24 sata dnevno, dok se tokom naredne godine očekuje postepeni početak radova na stanicama prve linije metroa, kako budu dobijane građevinske dozvole.

Mali je najavio da bi izgradnja druge linije metroa mogla da počne 2028. godine, dok bi u narednoj deceniji, prema njegovim očekivanjima, mogle da budu završene sve tri linije, ukupne dužine oko 70 kilometara.

- Prva linija metroa imaće 21 stanicu i povezivaće Železnik i Mirijevo, dok je planirano da druga linija povezuje Mirijevo i Bežanijsku kosu. Treća linija trebalo bi da poveže Bežanijsku kosu sa područjem Trošarine - rekao je Mali.