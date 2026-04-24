Priča o beogradskom metrou ovih dana dobila je vrlo konkretan nastavak: dve TBM mašine, takozvane "krtice”, završene su u Kini, testiraju se i po najavama u Beograd stižu krajem septembra, dok deo opreme kreće ka Srbiji već u junu.

Istovremeno, počeli su pripremni radovi u Bulevaru despota Stefana, a građane već pogađaju izmene u saobraćaju zbog tunelske veze kroz centar.

"Postoji nekoliko kriznih tačaka"

Miroslav Čučković, menadžer grada Beograda, u emisiji "Redakcija", otkrio je više informacija o samoj izgradnji metroa.

- Građani će prvo osetiti poteškoće zbog izgradnje ali kasnije i benefite. Mi moramo da izgradimo metro stanice, izgradnja svake stanice će biti opterećujuća za taj deo grada, imamo nekoliko kriznih tačaka ali broj srećom nije veliki. Trudili smo se da veliki broj stanica bude van tela saobraćajnica, kao što su sajam, Ada Ciganlija, Mostarska petlja i tako dalje. Trg Republike i Bajlonijeva pijaca Skadarliji su dva mesta gde ćemo u najvećom meri ostati u regulaciji samog gradilišta, bez opterećivanja postojećih ulica ili zatvaranja nekih traka - objasnio je Čučković gostujući na Kurir televiziji i dodao:

- Ugao Blagoja Parovića i Požeške ulice na Banovom Brdu je takođe mesto na kome će biti jedna od stanica. To će isto biti jedno mesto koje će biti opterećujuće. Drugo mesto koje će biti opterećujuće biće Vodovodska ulica na Žarkovu, ona će se ovog leta potpuno zatvoriti kako bi krenuli radovi. Mi smo se strukturalno podelili i svako ma svoj zadatak u organizaciji života na tom prostoru. Predsednik opštine će biti posvećen tome da se otviri prolaz ka Trgovačkoj ulici, kako bi taj deo grada disao dok se radovi ne završe - rekao je Čučković.

Kako kaže, ljudi koji žive u tom delu grada će na kraju osetiti korist od same infrastrukture.

"Srbija plaća 999 miliona evra za 32 voza"

- Potpisana su 3 konkretna ugovora, "PowerChina" gradi građevinske tunrele i stanice sa domaćim podizvođačima, PowerChina dovozi i krtice u Beograd, taj ugovor je takođe potpisan. Kompanija "Alston" proizvodi 32 voza, to je metropolis metrosistem i ti vozovi danas voze i građane Sidneja, to je jedan od najmodernijih metroa u svetu. Mi smo potpisali ugovor za Sveog Nikolu 2025. godine - navodi on.

Kako kaže, Srbija će platiti 999 miliona evra za 32 voza koji će biti proizvedeni u Francuskoj i dovezeni u Beograd u naredne 2 godine.

- Tu nema više nazad, nadzor celog projekta vrši Dojče ban, potpisan je ugovor od 40 miliona evra, to je državna železnica Nemačke, tako da Kinezi i Francuzi zajedno grade, Francuzi i Nemci nadziru a naše je samo da koordiniramo taj posao na trasi prve linije i da uđemo u rešavanje imovine za drugu liniju. Svi metroi na svetu moraju da prođu taj najteži period, moraju da steknu poverenje ljudi u to da će doći do prve linije, zatim idu i sledeće - tvrdi Čučković.

On navodi da će prva, druga i treća linija metroa u budućnosti pokriti sva naselja sa velikim brojem stanovnika.

- Nažalost, projekcije povećanja broja stanovnika u Beogradu nisu sjajne, mi ćemo ostati manje više na istom nivou u ovom veku. Ipak, budućnost metroa je u promenama navika ljudi, porodićni automobil će im trebati samo za izlaske iz grada, za putovanja i tako dalje. Nakon ove izgradnje vi nećete više imati potrebu da ulazite u svoj automobil za vožnju po gradu - rekao je Čučković.

