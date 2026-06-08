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Poljoprivredni proizvođači sa teritorije grada Leskovca i ove godine mogu da konkurišu za podsticajna sredstva Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede. Konkurs obuhvata više mera namenjenih unapređenju biljne proizvodnje, voćarstva, navodnjavanja, zaštite bilja, obrade zemljišta i nabavke različite poljoprivredne opreme.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da se kupljena oprema nalazi i koristi na teritoriji grada Leskovca. Prihvatljivi su troškovi za opremu nabavljenu od 22. jula 2025. godine do zatvaranja konkursa, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.

Visina podsticaja kreće se od 30 do 60 odsto prihvatljivih troškova investicije, a maksimalan iznos koji jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti iznosi 125.000 dinara. Porez na dodatu vrednost (PDV) nije predmet subvencionisanja.

Šta se može finansirati tim novcem?

Konkursom je predviđena podrška za nabavku folija i mreža za senčenje, opreme za setvu, sadnju i postavljanje mulč folije, opreme za rezidbu voćnjaka, mašina za obradu zemljišta, opreme za zaštitu bilja, mašina za berbu i sakupljanje plodova, kao i sistema za navodnjavanje. Među prihvatljivom opremom nalaze se atomizeri, prskalice, pumpe za vodu, sistemi za navodnjavanje, agregati, rotofreze, motokultivatori, plugovi, tanjirače, mulčeri, akumulatorske makaze za rezidbu i druga oprema navedena konkursom.

Kako se konkuriše?

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebno je podneti zahtev uz propisanu dokumentaciju, koja između ostalog obuhvata dokaz o registraciji gazdinstva, izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, fiskalni račun za kupljenu opremu, dokaz o namenskom računu i potvrdu o izmirenim poreskim obavezama.

Pored investicionih mera za gazdinstva, konkurs predviđa i podršku za promotivne aktivnosti u poljoprivredi, odnosno organizaciju i učešće na sajmovima, izložbama, manifestacijama i studijskim putovanjima. Za ove namene mogu konkurisati udruženja i zadruge sa teritorije grada Leskovca. U zavisnosti od vrste aktivnosti, podrška može iznositi do 100 odsto prihvatljivih troškova, a maksimalni iznosi kreću se od 100.000 do 200.000 dinara.

Važno je napomenuti da jedan podnosilac može podneti samo jedan zahtev po konkursu, dok će se zahtevi razmatrati po redosledu pristizanja kompletne dokumentacije. Nakon administrativne provere, Komisija će vršiti i kontrolu na terenu.

Zahtevi se podnose Gradskoj upravi grada Leskovca, Odeljenju za privredu i poljoprivredu, a sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnoj internet stranici grada Leskovca i u nadležnom odeljenju.