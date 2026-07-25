Slušaj vest

Cene sezonskog voća i povrća razlikuju se od pijace do pijace, a kupci najpovoljniju ponudu mogu pronaći tek kada obiđu više tezgi.

Da li je bilo nekih poskupljenja, ili pojeftinjenja kada su sezonski proizvodi u pitanju, i naravno da li je poskupelo meso, za emisiju "Redakcija", izveštavao je Pavle Ivković - novinar Kurira.

- Na početku da razjasnimo - cene mesa nisu rasle, one su ostale iste. Kada je reč o domaćim proizvodima i sezonskom voću, došlo je do manjeg poskupljenja.

Povod da posetimo pijacu bila je cena čeri paradajza, koji u prodavnicama dostiže i 1.800 dinara, dok se na pijacama može naći za oko 950 dinara. Ipak, razlike u cenama postoje i među samim tezgama. Na tri različita mesta pronašli smo tri različite cene - od 500 do 900 dinara. Zato je savet kupcima da obiđu više tezgi i pronađu najpovoljniju ponudu - upozorio je Ivković.

Pavle Ivković - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Cene zavise od kvaliteta i svežine

Sagovornica je za jutarnji program Kurir televizije otkrila kakva je ponuda sezonskog voća i povrća, kao i od čega najviše zavise razlike u cenama.

- Mala lubenica, mini, je 200 dinara po kilogramu. Ima tanku koru i malo semena koje može da se guta. Dinja je 150 dinara. Razlika u cenama zavisi od svežine i kvaliteta. Ono što je sveže ima i drugačiju cenu. Moje su sveže, jutros su stigle direktno iz Leskovca. Paradajz volovsko srce je 300 dinara, a pink paradajz 200 dinara. Volovsko srce je čak jeftinije nego prošle godine, kada je bilo 400 dinara. Paprika se kreće od 100 do 250 dinara, zavisno od kvaliteta - rekla je sagovornica.

Kada je reč o sezonskom voću, breskve i kajsije su oko 300 dinara, dok se šljive kreću od 100 do 300 dinara po kilogramu. A kakva je situacija sa slatkim voćem, da li su cene niže nego prošle godine, sagovornica je za Kurir TV objasnila:

- Sve je jeftinije ove godine nego prošle. Prošle godine smo imali trešnje i po 2.000 dinara, ali je to bilo samo u početku. Trešnje su kasnije bile 200 i 300 dinara. Što se tiče gramaže, ona zavisi sve od potreba, neko kupi kilogram ili dva paprike, neko uzme samo jednu ili dve, sve zavisi od kupca.

Pošto se približava sezona ajvara, posavetovala bih domaćice da još malo pričekaju sa kupovinom paprika. Najbolja je kurtovka, ali njena sezona tek počinje. Najvažnija je dobra paprika. Treba je lepo ispeći, ocediti i samleti. Pravi ajvar se pravi samo od paprike, bez dodataka. To je najbolji ajvar - za emisiju "Redakcija", istakla je sagovornica.

03:18 Od 500 do 900 dinara za isti proizvod! Evo koliko sada koštaju lubenice, paradajz i paprika - Razlika u ceni ogromna Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs