Slušaj vest

Povodom informacija sa kojima je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede upoznato, a koje ukazuju na to da pojedina lica telefonskim putem kontaktiraju poljoprivredne proizvođače i nude navodno "ubrzavanje" isplate podsticaja za kvalitetna priplodna grla, uz prethodnu isplatu određenog novčanog iznosa tim licima, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić upozorava sve poljoprivrednike da ne nasedaju na ovakve pokušaje prevare.

Isplata je potpuno automatizovana

Ministar Glamočić naglašava da se svi postupci obrade zahteva i isplate podsticaja sprovode isključivo u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i u skladu sa propisanim procedurama.

Prema rečima direktora Uprave za agrarna plaćanja Nemanje Lečića, sistem je obezbeđen na sledeći način:

Bez ljudskog faktora: Obrada zahteva za podsticaje je automatizovana, bez mogućnosti intervencije obrađivača predmeta.

Ograničen pristup podacima: Zaposleni koji učestvuju u obradi zahteva nemaju pristup podacima koji bi im omogućili uvid u tok isplate sredstava za ovu meru.

krave Foto: Shutterstock

Nemoguće je uticati na redosled: Niko od zaposlenih u Ministarstvu, odnosno u Upravi za agrarna plaćanja nema mogućnost da "ubrza" isplatu podsticaja, niti da utiče na redosled ili dinamiku isplata mimo zvaničnih procedura.

Ministar Glamočić je, međutim, istakao da posebno zabrinjavaju navodi da osobe koje kontaktiraju poljoprivrednike raspolažu određenim podacima iz podnetih zahteva za podsticaje. Zbog toga će svi navodi o mogućim zloupotrebama biti detaljno provereni u saradnji sa nadležnim institucijama.

- Pozivam sve poljoprivrednike da budu oprezni i da ne prihvataju ovakve ponude. Reč je o protivzakonitom postupanju koje može imati elemente više krivičnih dela. Niko ne može da kupi svoje mesto u redu za podsticaje, kao što nijedan službenik Ministarstva, Uprave za agrarna plaćanja ili bilo koje druge institucije ne sme od poljoprivrednika tražiti novac, naknadu ili bilo kakvu protivuslugu. Svako ko tvrdi suprotno obmanjuje proizvođače i pokušava da ostvari protivpravnu korist - poručio je Glamočić.

Procedure su već maksimalno ubrzane

Poljoprivrednici nemaju nijedan razlog da prihvataju ovakve ponude o navodno „bržoj“ isplati jer je Ministarstvo u prethodnom periodu značajno unapredilo sistem. Zahtevi se obrađuju odmah po njihovom prijemu, bez čekanja na završetak javnog poziva, zahvaljujući čemu je i dinamika isplata značajno ubrzana u svim merama podrške.

Kada je reč o podsticajima za kvalitetna priplodna grla, obrada zahteva je u toku, a prva rešenja već pristižu stočarima u njihovo eSanduče, te ubrzo mogu očekivati novac na svojim računima.

Ministar je ukazao i na to da su i primanje, i davanje mita kažnjivi po zakonima Republike Srbije, te da će svako ko učestvuje u takvim radnjama biti predmet istrage nadležnih organa.

- Država neće tolerisati pokušaje zloupotrebe, niti ugrožavanje poverenja u sistem agrarnih podsticaja. Svako ko pokušava da zaradi na tuđoj muci i očekivanjima biće sankcionisan u skladu sa zakonom - naveo je Glamočić.

Kako prijaviti pokušaj prevare?

Ministar je pozvao sve poljoprivredne proizvođače koji su bili izloženi ovakvim pozivima, pritiscima ili pokušajima prevare da slučaj bez odlaganja prijave Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona:

011/3612-197

011/3620-863

Prilikom prijave potrebno je dostaviti sve raspoložive informacije, uključujući brojeve telefona sa kojih su pozivani i druge relevantne podatke. Ministarstvo će svaku prijavu proslediti nadležnim organima radi daljeg postupanja i procesuiranja odgovornih lica.

Zaštita zakonitosti, integriteta sistema podsticaja i interesa poljoprivrednih proizvođača ostaje jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.