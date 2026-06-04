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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja obaveštava poljoprivredne proizvođače da je u toku obrada zahteva za podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za 2026. godinu.

Poljoprivredni proizvođači koji dobiju rešenja i ispune neophodne procedure mogu ubrzo da očekuju novac na svojim računima.

Ključni korak za bržu isplatu novca

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić izjavio je da za ove podsticaje tradicionalno vlada veliko interesovanje i da su uloženi dodatni napori kako bi obrada bila što efikasnija. Kako bi novac legao na račun bez odlaganja, poljoprivrednici treba da isprate sledeću proceduru:

Redovno proveravajte eSanduče na portalu eUprava.

Preuzmite dostavljeno rešenje.

Odreknite se prava na žalbu na portalu ePodsticaji (ukoliko nemate primedbi na rešenje). Na taj način rešenje odmah postaje pravnosnažno i izvršno, što maksimalno ubrzava prenos sredstava.

Zahvaljujući unapređenju sistema eAgrar, automatizovanim proverama i elektronskoj razmeni podataka iz službenih evidencija, obrada zahteva i dostava rešenja odvijaju se paralelno, što omogućava da isplate započnu bez nepotrebnog čekanja.

- Podrška stočarstvu ostaje jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede. Nastavićemo sa obradom svih pristiglih zahteva, isplatom sredstava i daljim unapređenjem sistema podsticaja kako bi novac bio isplaćen pravovremeno i efikasno svim poljoprivrednicima koji ispunjavaju uslove. Želimo da stočari više vremena posvete proizvodnji i razvoju svojih gazdinstava, a manje administrativnim procedurama - poručio je Glamočić.