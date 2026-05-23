Slušaj vest

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, koji je sinoć ispratio jedan od prvih aviona koji su sa živom jagnjadi odleteli za Alžir, ispričao je i jednu anegdotu.

- Pa evo, čisto jedna anegdota, samo kad se preračuna na jedno jagnje, avionska karta za jedno jagnje iznosi dvesta pedeset evra. Znači, nije malo. U pitanju je specijalni avion, specijalni transport zbog dobrobiti životinja", reako je ministar za RTS.

Alžirci su, potvrdio je Glamočić, bili spremni da daju jako veliki novac za jagnjad koja dolazi iz Srbije.

Kvalitetna roba

"Ide veliki verski, najveći islamski verski praznik Krban bajram. Velika je potražnja za jagnjadima i to je dobro što je Republika Srbija pokazala da ima kvalitetnu robu, jer treba ispuniti sve međunarodne sertifikate", rekao je Glamočić.

Ocenio je da ovaj izvoz pokazuje da Srbija ima dovoljno proizvodnje i za domaće potrebe i za strana tržišta, što je, kako kaže, jasan pokazatelj da je stočarstvo na dobrom putu. "Mi imamo dovoljno hrane i uvek imamo hrane za izvoz", rekao je Glamočić.

Glamočić je istakao da je zadatak države da nastavi sa otvaranjem novih tržišta, podsećajući da su već potpisani sporazumi sa Kinom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Egiptom, kao i da je tokom posete ukrajinske vlade zaključen sporazum o slobodnoj trgovini.

"Znači, ako se desi neka krizna situacija, mi uvek imamo alternativu", poručio je on.

Ministar je naveo da će povećan izvoz uticati i na stabilizaciju cena mesa na domaćem tržištu.

"Trenutno samo možda neće biti zadovoljni oni koji idu u pečenjare, pošto će morati malo više da plate, ali će poljoprivrednici biti zadovoljni", smatra ministar.

Kakvo je stanje u stočarstvu

Govoreći o stanju u stočarstvu, Glamočić je ukazao da je najslabija karika svinjarstvo, ali da je taj sektor u krizi i na globalnom nivou. Iako analitičari ukazuju na pad ukupnog broja stoke, on naglašava da raste broj kvalitetnih priplodnih grla, kao i sama proizvodnja.

"Kako? Nama opada broj krava muzara, ali raste količina mleka. Nama opada ukupan broj svinja, ali raste nam broj priplodnih krmača. Krmače više ne prase godišnje ispod dvadeset prasadi. Sad imate godišnje proizvodnju po krmači preko trideset prasadi", rekao je ministar.

Nove mere podrške

Ministar je podsetio da je nedavno završen javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, uključujući krave, krmače i ovce, kao i da je u toku poziv za tovna grla koji traje do 11. juna

Takođe, najavio je nove mere podrške i investicije u sektoru.

"Ova jagnjad koja su otišla, ona će ostvariti podsticaje za tov, pa imamo za svinje, za tovne svinje, za junad i tako dalje. Kreditna linija još uvek traje do tridesetog juna. U maju i junu planiramo da raspišemo javne pozive za krave za uzgoj teladi za tov. To nam je isto jedan resurs i na tu temu smo i pričali sa našim prijateljima iz UAE da napravimo jedan centar na Pešteru gde ćemo jednostavno pojačati tu proizvodnju zato što imamo šansu za izvoz i na tržište UAE, ali i drugih azijskih zemalja", naveo je ministar.